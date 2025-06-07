Спорт

Зарубежный фотограф осветит 29-ю встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Фотограф из Белоруссии приехал на 29-ю Международную встречу воздухоплавателей, чтобы освещать мероприятие, сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Фото: «Воздухоплавание. Великие Луки» / Telegram-канал

Игорь Довнар приехал из города Минск Республики Беларусь.

Фотограф планирует увидеть массовый старт аэростатов, пообщаться с пилотами и жителями Великих Лук.

Напомним, 12 июня, в День России, состоится торжественная церемония открытия и общий старт аэростатов из крепости.

Генеральным спонсором мероприятия традиционно является ПАО «Газпром».

Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».

С историей мероприятия можно ознакомиться по ссылке ниже.