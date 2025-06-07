Спорт

Генеральный брифинг дал старт 29-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

Генеральный брифинг для участников 29-й Международной встречи воздухоплавателей состоялся в Великолукском драматическом театре 9 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В этом году встреча собрала рекордное количество участников, в одном из самых ярких событий воздухоплавательного сезона примут участие 50 аэронавтов.

От имени главы Великих Лук Николая Козловского пилотов поприветствовал его заместитель Сергей Агарев. Он отметил, что встреча воздухоплавателей для города - всегда знаменательное событие и большая честь, с прибытием аэронавтов Великие Луки преображаются, а у жителей всего города приподнимается настроение.

«Ваши аэростаты стали визитной карточкой нашего города, не зря Великие Луки называют столицей отечественного воздухоплавания. Желаю вам хорошей подготовительной работы, удачных полетов, чтобы все цели и задачи воплотились в результат, чтобы жители и гости города получили большое удовольствие и от вашей работы, и от общения с вами. Вы люди смелые, продвинутые, полеты - это серьезно, они требуют знаний и огромного труда, особого духа», - обратился Сергей Агарев к участникам встречи.

Он поблагодарил собравшихся за внимание к городу и выразил надежду, что Великие Луки в свою очередь подпитывают их энергией. Отдельно замглавы города отметил генерального спонсора мероприятия ПАО «Газпром» и выразил председателю правления компании Алексею Миллеру благодарность за поддержку и помощь. Аэронавтам Сергей Агарев пожелал здоровья, силы духа, хорошего настроения и летной погоды.

Также участников встречи поприветствовал директор 29-й Международной встречи воздухоплавателей, почётный гражданин города Владимир Орлов: «Данное место было для многих пилотов основным мероприятием, чтобы попасть в сборную России, и вы с честью носили флаг России на чемпионатах Европы и мира, завоевывали высокие места, часть ваших побед находится в Великих Луках». Он уточнил, что на данный момент вся подготовка завершена, все участники будут обеспечены в полном объеме газом, проживанием, питанием, сувенирной продукцией. Далее Владимир Орлов объявил минуту молчания в связи с трагической гибелью пилота аэростата Республики Крым Дениса Володина.

Следующим слово взял президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло, который обратил внимание на важность традиций. «Сейчас будет уже 30-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту, и большая часть соревнований прошла в Великих Луках. Мероприятие несет важные, близкие каждому из нас традиции и впечатления. Каждый раз я с большой радостью и теплотой думаю о Великих Луках. Надеюсь, что новые спортсмены, которые здесь впервые, прочувствуют эти традиции, роль этого спортивного мероприятия для всех пилотов. К 30-му чемпионату мы накопили большой положительный опыт от нуля до высоких спортивных результатов, большая часть которых ковалась в Великих Луках. Хорошей вам борьбы и хороших спортивных полетов», - отметил он.

Спортивный директор чемпионата России по воздухоплавательному спорту, главный судья соревнований Евгений Чубаров в свою очередь добавил, что встреча - это место не только для конкуренции, поднятия мастерства, но и для общения. По его словам, всем участникам приятно видеть, как жители города их встречают, узнают, желают успехов. «Всё это начиналось здесь, продолжается и, надеюсь, будет ещё долго продолжаться, все предпосылки для этого есть. Поздравляю с началом 29-й встречи воздухоплавателей и 30-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту, удачи, мягких посадок и победы в борьбе с самим собой», - пожелал Евгений Чубаров аэронавтам.

Затем на сцену поднялись великолучане, потомственный аэронавт Евгений Кравченко и судья-измеритель Дмитрий Иванов, чтобы дать команду на вынос флага соревнований. Почётную миссию возложили на самого известного и титулованного великолукского пилота — трехкратного чемпиона России по воздухоплавательному спорту Сергея Виноградова. Затем Евгений Кравченко произнес клятву спортсмена от имени всех участников соревнований, а Дмитрий Иванов - клятву судьи от лица всех судей и официальных лиц.

После официальной части гостей ожидала творческая постановка, символизирующая слияние трёх стихий: огня, воздуха и неба, как формулы парения. В выступлениях приняли участие образцовый хореографический коллектив «Жемчужина», артисты воздушной акробатики, вокалистка Варвара Архипова.

Церемония завершилась официальным объявлением о старте соревнований, в ходе которых участников ждёт захватывающая борьба за несколько престижных наград и званий в рамках 30-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту, 18-го Кубка Княгини Ольги, 17-го Кубка Дружбы, 20-го Кубка города Великие Луки, 4-го открытого чемпионата Псковской области по воздухоплавательному спорту.

Впереди у аэронавтов первый спортивный полёт, решение о котором будет приниматься с учётом погодных условий.

Напомним, генеральный спонсор мероприятия ПАО «Газпром». Информационными партнерами встречи воздухоплавателей выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».