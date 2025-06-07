Спорт

29-я Международная встреча воздухоплавателей. ФОТОРЕПОРТАЖ

Торжественное открытие с запуском аэростатов состоялось на 29-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках 12 июня.

Официальное открытие состоялось на сцене Летней эстрады. С приветственными речами выступили депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, первый заместитель главы города Светлана Степанова, глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Открытие встречи воздухоплавателей символично совпало с Днем России. На сцене выступили творческие коллективы, поздравившие присутствующих с праздником своими номерами. Затем одновременно в небо взмыли десятки воздушных шаров. Великолучане и гости города могли лицезреть аэростаты, пролетающие над Ловатью и над крышами домов.

Подробнее в фоторепортаже Андрея Николаева.