Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
нейросети для предпринимателей
Ансамбль на террасе «Покровского»
Псковская область 80-летие Победы
Баня «Гельдт» уходит в отпуск
Ансамбль «1703» на «Лавандовой ночи»
Что делать При укусе клеща
ТОС инструкция применения
Новая веха профсоюзов
ПЛН 25 лет
Лев в клетке
Правила электробезопасности
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
Агростартапы Псковской области
Задержание ректора ПсковГУ
 
 
 
ещё Спорт 07.06.2025 09:000 Столица воздухоплавания. ЛОНГРИД 13.06.2025 17:000 Оргкомитет встречи воздухоплавателей в Великих Луках приносит извинения землевладельцам 13.06.2025 16:200 Псковская парусная регата продолжается, несмотря на сильный ветер 13.06.2025 15:420 Вечерний полёт воздухоплавателей в Великих Луках отменён 13.06.2025 13:200 Опубликовали программу на вторую половину 29-й Международной встречи воздухоплавателей 13.06.2025 12:320 29-я Международная встреча воздухоплавателей. ФОТОРЕПОРТАЖ
 
 
 
Самое популярное 11.06.2025 09:396 Массовый технический сбой произошел у операторов в Псковской области 08.06.2025 19:000 В России вступил в силу запрет на глухие заборы между соседями в СНТ 10.06.2025 15:127 Льва Шлосберга* отправили в изолятор временного содержания 08.06.2025 22:403 Фотофакт: Над Псковом нависла необычная грозовая туча 09.06.2025 10:291 В Пскове кроссовер вылетел с дороги и врезался в световую опору, водитель в реанимации
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Оргкомитет встречи воздухоплавателей в Великих Луках приносит извинения землевладельцам

13.06.2025 17:00|ПсковКомментариев: 0

Оргкомитет Международной встречи воздухоплавателей искренне приносит извинения землевладельца Великолукского района за возможные неудобства, связанные с проведением мероприятия в этом году. Об этом сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Из-за обильных осадков и непростых погодных условий пилоты вынуждены выбирать безопасные и доступные места для посадки аэростатов — порой это оказываются частные сельхозугодья и поля. Команды стараются действовать максимально аккуратно, но, к сожалению, влажная почва оставляет следы даже от легкой техники.

«Мы понимаем, как ценен для вас каждый клочок земли, и с уважением относимся к вашему труду. От всего сердца благодарим вас за терпение, понимание и поддержку. Без вашего участия и доброжелательности этот праздник в небе был бы невозможен», - написали организаторы. 

Ранее сообщалось, что вечерний полет 29-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, который должен был состояться сегодня, 13 июня, отменили из-за неблагоприятных погодных условий. 

 
Напомним, Международная встреча воздухоплавателей проводится в Великих Луках с 1996 года, с 2011-го это событие и спортивные состязания пилотов поддерживает ПАО «Газпром». Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».
 

 

Теги: #Великие Луки #воздухоплавание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
12 июня мы отмечаем государственный праздник. Знаете ли вы, как он называется?
В опросе приняло участие 251 человек
Сюжет: 29-я встреча воздухоплавателей в Великих Луках Оргкомитет встречи воздухоплавателей в Великих Луках приносит извинения землевладельцам Вечерний полёт воздухоплавателей в Великих Луках отменён Опубликовали программу на вторую половину 29-й Международной встречи воздухоплавателей И полетели! 29-я Международная встреча воздухоплавателей. ФОТОРЕПОРТАЖ Глава администрация города Великие Луки провёл встречу с чемпионами России по воздухоплавательному спорту Утренний полёт отменили на встрече воздухоплавателей в Великих Луках Стартовал юбилейный фестиваль «На страже мира. Луки на Ловати» Аэростаты подняли в небо над Великими Луками огромный триколор  29-я Международная встреча воздухоплавателей торжественно открылась в Великих Луках  Автоколонна участников 29-й встречи воздухоплавателей прибыла в Великолукскую крепость Наблюдать за массовым стартом аэростатов в Великих Луках можно будет онлайн Утренний полет аэронавтов в Великих Луках отменен из-за погодных условий Стали известны лидеры 30-го Чемпионата России по воздухоплаванию в Великих Луках Третий спортивный полёт воздухоплавателей прошёл в Великих Луках Более сотни детских рисунков представили на всероссийском конкурсе «Полет мечты» в Великих Луках К встрече воздухоплавателей в Великих Луках Почта России выпустила памятный штемпель Второй спортивный полет совершили воздухоплаватели в Великих Луках Стали известны задания вечернего спортивного полета воздухоплавателей в Великих Луках Вечерний спортивный полет воздухоплавателей состоялся в Великих Луках Вечером 10 июня в Великих Луках ожидается спортивный полет воздухоплавателей Впервые за несколько лет встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет в открытом формате Для аэронавтов в Великих Луках организовали катание на коньках Андрей Турчак планирует проводить фестивали воздушных шаров в Уймонской долине Утренний полёт Международной встречи воздухоплавателей отменили из-за непогоды Стали известны имена участников Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках Вечерний спортивный полет воздухоплавателей в Великих Луках отменен Генеральный брифинг дал старт 29-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках Зарубежный фотограф осветит 29-ю встречу воздухоплавателей в Великих Луках Тульский пилот традиционно поднимется в великолукское небо на аэростате «Барбадос» Первый тренировочный полет прошел на 29-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках В первый день регистрации на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках подали 50 заявок 29-я Международная встреча воздухоплавателей стартует в Великих Луках Пилот встречи воздухоплавателей в Великих Луках: Это особенное чувство — когда поднимаешься в небо над родным городом Столица воздухоплавания. ЛОНГРИД Чемпионы предыдущих лет откроют массовый старт аэростатов в Великих Луках Кофе-квест и раздачу напитков устроят на встрече воздухоплавателей в Великих Луках Движение транспорта ограничат из-за проведения «кей-граба» в Великих Луках Входы на встречу воздухоплавателей в Великих Луках оборудуют металлодетекторами  ЗАО «ЗЭТО» вновь станет спонсором соревнований по кей-грабу на встрече воздухоплавателей Встреча воздухоплавателей в Великих Луках-2025 подтвердила статус международной Великолукский воздухоплаватель Сергей Виноградов: Наш город любит небо Алтайский пилот аэростата примет участие в великолукской встрече воздухоплавателей Директор встречи воздухоплавателей в Великих Луках: Подготовка вышла на финишную прямую «Ждите прилёта воздушных шаров»: вторая библиотека в Великих Луках готовится стать модельной На встрече воздухоплавателей в Великих Луках Псковскую область представят 14 пилотов Пилотесса из Великих Лук завоевала «бронзу» на чемпионате РФ по воздухоплаванию Стартовал набор волонтеров на Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках Более 40 пилотов подали заявки на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках Евгения Чубарова назначили спортивным директором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках Началась регистрация пилотов для участия в великолукской встрече воздухоплавателей Организатору встреч воздухоплавателей в Великих Луках присвоено звание «Почётный Аэронавигатор»
13.06.2025, 17:400 Стали известны клубы-участники фестиваля «Довмонт Псковский» 13.06.2025, 17:200 Алеся Михачева: Я каждый день читаю ПЛН 13.06.2025, 17:000 Оргкомитет встречи воздухоплавателей в Великих Луках приносит извинения землевладельцам 13.06.2025, 16:400 Лекторий работал на фестивале «Исаборг - 2025»
13.06.2025, 16:200 Псковская парусная регата продолжается, несмотря на сильный ветер 13.06.2025, 16:000 «Михайловское» приглашает псковичей и гостей региона на фестиваль «Бугровский гарнец» 13.06.2025, 15:420 Вечерний полёт воздухоплавателей в Великих Луках отменён 13.06.2025, 15:400 Военные маневры «Спасите женщин» прошли на фестивале «Исаборг»
13.06.2025, 15:220 Тело мужчины обнаружили в акватории реки Ловать в Великолукском районе 13.06.2025, 15:200 Новое оборудование поступило в Псковский госпиталь для реабилитации ветеранов 13.06.2025, 15:060 «Квадратные метры» с Олегом Брячаком: Как псковичам выгодно купить жилье? 13.06.2025, 15:000 Фотограф должен быть на все руки мастер — руководитель свадебного агентства
13.06.2025, 14:400 На Земле началась вторая за сутки магнитная буря 13.06.2025, 14:200 Всероссийский хоровой фестиваль им. М.Ф. Гривского: программа с 13 до 15 июня 13.06.2025, 14:120 «Семейные ценности»: Свадебные тренды-2025. ВИДЕО 13.06.2025, 14:000 Мода на натуральность и традиции: псковичам назвали современные свадебные тренды
13.06.2025, 13:400 Псковский музей приглашает на чаепитие в усадьбе Н.А. Римского-Корсакова 13.06.2025, 13:200 Опубликовали программу на вторую половину 29-й Международной встречи воздухоплавателей 13.06.2025, 13:110 «На пятой передаче»: Все о железнодорожных переездах. ВИДЕО 13.06.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Свадебные тренды-2025
13.06.2025, 12:590 «Хайпожоры»: «ВКонтакте» vs Telegram и жуткие бабки. ВИДЕО 13.06.2025, 12:460 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: Все о железнодорожных переездах 13.06.2025, 12:400 Эногастрономическая ярмарка «Виноград» пройдёт в Пскове с 27 июня до 6 июля 13.06.2025, 12:360 И полетели!
13.06.2025, 12:320 29-я Международная встреча воздухоплавателей. ФОТОРЕПОРТАЖ 13.06.2025, 12:200 «Клубничная» луна взошла в День России над Псковом 13.06.2025, 12:100 Большинство некурящих псковичей требуют запретить продажу электронных сигарет - опрос 13.06.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: «ВКонтакте» vs Telegram и жуткие бабки
13.06.2025, 11:400 «Семейные ценности»: Свадебные тренды-2025 13.06.2025, 11:300 Эксперт предупредил о возможности переплаты при пользовании кассой самообслуживания 13.06.2025, 11:200 Глава администрация города Великие Луки провёл встречу с чемпионами России по воздухоплавательному спорту 13.06.2025, 11:000 «На пятой передаче»: Все о железнодорожных переездах
13.06.2025, 10:400 Стала известна программа второго дня Псковской парусной регаты 13.06.2025, 10:200 «Хайпожоры»: «ВКонтакте» vs Telegram и жуткие бабки 13.06.2025, 10:000 Хоровой фестиваль имени Гривского стартует в Пскове 13 июня 13.06.2025, 09:470 Утренний полёт отменили на встрече воздухоплавателей в Великих Луках
13.06.2025, 09:400 Роспотребнадзор рассказал о пользе окрошки 13.06.2025, 09:200 Фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» стартует в Изборске 13.06.2025, 09:000 Юрист рассказал, как избавиться от назойливых звонков по телефону 12.06.2025, 22:280 XXI Псковская парусная регата открылась в День России
12.06.2025, 22:000 Пластический хирург рассказал о борьбе с гигантомастией у женщин 12.06.2025, 21:400 В псковском УФССП состоялась церемония награждения и присяги нового сотрудника 12.06.2025, 21:280 Водитель Nissan погиб в результате опасного разворота и столкновения с ВАЗ в Великолукском районе 12.06.2025, 21:220 Стартовал юбилейный фестиваль «На страже мира. Луки на Ловати»
12.06.2025, 21:200 Опубликован график приема клещей на исследования на праздниках в Псковской области 12.06.2025, 21:000 Ордены Дружбы и «Родительская слава» вручили в правительстве Псковской области 12.06.2025, 20:400 Михаил Ведерников: Мы живем в стране с тысячелетней историей и уникальным наследием 12.06.2025, 20:340 Единороссы начали подготовку к выборам в муниципалитетах Псковской области
12.06.2025, 20:200 Уволившегося сотрудника псковской организации вынудили компенсировать затраты на обучение 12.06.2025, 20:200 Наталья Федорова: Россия – это мы 12.06.2025, 20:131 Великолучанка понесла уголовную ответственность за плевок в судью 12.06.2025, 20:090 Аэростаты подняли в небо над Великими Луками огромный триколор. ФОТО
12.06.2025, 19:500 «Три мудреца»: Где предел вертикали власти? ВИДЕО 12.06.2025, 19:331 Шоперы подарят активным участникам псковского фестиваля «Вики-фест» 12.06.2025, 19:130 29-я Международная встреча воздухоплавателей торжественно открылась в Великих Луках  12.06.2025, 19:000 Опубликован клип на гимн псковского фестиваля «Добрый рок»
12.06.2025, 18:400 Круглый стол к 30-летию возрождения храма Невского состоялся в Пскове  12.06.2025, 18:271 Псковские коммунисты отложили разбирательство по факту нарушений постановления бюро обкома 12.06.2025, 18:200 Забег с дресс-кодом провели на псковской набережной в День России 12.06.2025, 17:560 Полиция нашла двух выживших после крушения самолета в Индии
12.06.2025, 17:450 До +22 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 13 июня 12.06.2025, 17:250 Автоколонна участников 29-й встречи воздухоплавателей прибыла в Великолукскую крепость 12.06.2025, 17:110 Власти Великих Лук поздравили горожан с Днем России 12.06.2025, 16:530 Судьями Псковского областного суда назначены Владимир Борщ и Виктория Федорова
12.06.2025, 16:400 Праздничный концерт ко Дню России проходит в псковском Зелёном театре 12.06.2025, 16:370 Фотофакт: Зацеперы замечены на городском автобусе в Пскове 12.06.2025, 16:250 Завершён монтаж сцены для хорового фестиваля имени Гривского в Псковском кремле 12.06.2025, 16:050 «Собственной персоной»: Лидер «Яблока» Николай Рыбаков о политической оппозиции в современной России. ВИДЕО
12.06.2025, 15:540 Четыре сотрудника псковского «Горводоканала» удостоены наград Минстроя РФ 12.06.2025, 15:450 Пусть Россия процветает, а её народ живет в мире и достатке — Александр Козловский 12.06.2025, 15:260 Открыть тайны сюжетов японской гравюры предлагают псковичам 12.06.2025, 15:190 Дмитрий Мельников: Важным фактором при планировании детей является рост доходов
12.06.2025, 15:040 Путин присвоил звание Героя Труда главе «Изборского клуба» Александру Проханову 12.06.2025, 14:470 На месте крушения самолета в Индии обнаружили 60 тел 12.06.2025, 14:430 Николай Рыбаков: Мне не нравится, что в России у людей пенсия 160 долларов 12.06.2025, 14:380 У екатеринбуржца списали долги его полного тезки из Пскова
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru