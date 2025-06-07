Спорт

Оргкомитет встречи воздухоплавателей в Великих Луках приносит извинения землевладельцам

Оргкомитет Международной встречи воздухоплавателей искренне приносит извинения землевладельца Великолукского района за возможные неудобства, связанные с проведением мероприятия в этом году. Об этом сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Из-за обильных осадков и непростых погодных условий пилоты вынуждены выбирать безопасные и доступные места для посадки аэростатов — порой это оказываются частные сельхозугодья и поля. Команды стараются действовать максимально аккуратно, но, к сожалению, влажная почва оставляет следы даже от легкой техники.

«Мы понимаем, как ценен для вас каждый клочок земли, и с уважением относимся к вашему труду. От всего сердца благодарим вас за терпение, понимание и поддержку. Без вашего участия и доброжелательности этот праздник в небе был бы невозможен», - написали организаторы.

Ранее сообщалось, что вечерний полет 29-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, который должен был состояться сегодня, 13 июня, отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

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Напомним, Международная встреча воздухоплавателей проводится в Великих Луках с 1996 года, с 2011-го это событие и спортивные состязания пилотов поддерживает ПАО «Газпром». Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».