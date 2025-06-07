Спорт

Вечерний полёт воздухоплавателей в Великих Луках отменён

Отменён вечерний полет 29-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках, который должен был состояться сегодня, 13 июня. На данную меру пришлось пойти в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Фото: «Воздухоплавание. Великие Луки»/ Telegram-канал

Следующий брифинг по утреннему полету 14 июня пройдёт в 03:30 в зале для брифингов в Стрельце.

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей проводится в Великих Луках с 1996 года, с 2011-го это событие и спортивные состязания пилотов поддерживает ПАО «Газпром». Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».