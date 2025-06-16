Спорт

Четвертый фестиваль музыки и спорта «Вики-фест» состоялся в Пскове

Четвертый фестиваль музыки и спорта «Вики-фест» прошел в Пскове в минувшие выходные, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: Федор Егоров

«Тысячи псковичей пришли в выходной день в парк Строителей, чтобы получить заряд отличного настроения и бодрости. В этот день было все, начиная с хорошей летней погоды и закачивая бесплатным и охлаждающим мороженым. В рамках фестиваля выступали именитые спортсмены, которые стали победителями и призерами различных кубков и соревнований, а также хореографические ансамбли и школы танцев и другие популярные артисты», - сообщили организаторы.

Гости фестиваля смогли попробовать себя в бесплатных мастер-классах на спортивном пилоне, акробатическим кольце, фит-роке и на мини-батутах в формате джампинга.

Также на мини-батутах прошел итоговый мастер-класс от Псковского регионального отделения Федерации джампинг-фитнеса России.

Кроме спортивных и творческих площадок, на фестивале работала ярмарка мастеров. В конкурсных программах все желающие могли выиграть призы и подарки от партнеров и организаторов фестиваля. Все участники получили памятные дипломы и благодарности.

«Четвертый фестиваль музыки и спорта "Вики-фест" успешно проведен. И что это значит? А это значит, что началась подготовка к юбилейному, пятому!» - добавили организаторы.

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