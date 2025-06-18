Спорт

Велопарад состоялся в Пскове 21 июня

Велопробег по центральным улицам города – «Псковский велопарад» состоялся в городе 21 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В нем приняли участие как горожане, так и гости Пскова в возрасте старше 14 лет.

Также участники традиционного Псковского велопарада поборются за призы от организаторов и спонсоров.

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В преддверии праздника проходит конкурс фотографий «Вело-Псков: В объективе велопарада». Желающие стать участниками конкурса могут отправить свою оригинальную фотографию или фотоколлаж, связанные с темой велосипеда, на собственные страницы в соцсети «ВКонтакте».

Пост обязательно должен содержать хештеги #ВелоПсков2025, #ВОбъективеВелопарада2025 и #велопарадпсков. Дополнительное описание снимков приветствуется и повысит шансы на победу. Приём заявок продлится до 20 июня.

В день проведения мероприятия также можно будет поучаствовать в конкурсе костюмов «На велике на Великой». Для участия потребуется подготовить оригинальный костюмированный образ на велосипеде и зарегистрироваться перед началом события (с 11:00 до 11:40). Жюри оценит десять наиболее интересных участников, а победителя выберут путём голосования зрителей.

Победители обоих конкурсов станут обладателями новых велосипедов, призёров наградят приятными подарками от партнёров и спонсоров.

Мероприятие проходит при поддержке Псковского отделения Сбера.

Организаторы и партнёры: комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, Молодёжный центр Пскова, Стадион «Машиностроитель», РОО «Псковский молодёжный центр», велосообщества «ВелоПсков» и «Велопрогулки в Пскове by PVD».