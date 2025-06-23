Псковчией приглашают на 162-й забег «5 вёрст» на набережной реки Великой

28 июня состоится 162-й забег «5 вёрст» на набережной реки Великой, в котором может принять участие любой желающий, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
Фотографии: группа ВКонтакте «5 вёрст Псков»
К старту требуются:
- Секундомеры: ответственные за точное измерение времени финиша участников.
- Фотографы: запечатлеть яркие моменты забега, улыбки участников и атмосферу праздника.
- Раздача карточек позиций: те, кто будет вручать участникам карточки с их финишной позицией.
- Маршалы: те, кто будет направлять участников по маршруту, обеспечивать безопасность и поддерживать их моральный дух.
Записаться можно по ссылке. Участие бесплатное.
Встреча начнётся в 8:30-8:40. Старт в 9:00.