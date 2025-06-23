Псковчией приглашают на 162-й забег «5 вёрст» на набережной реки Великой

Жительница Псковского района попала под суд за незаконное приобретение наркотиков

Псковский областной театр кукол стал лауреатом Международного фестиваля КУKART

Хоровой концерт из программы довлатовского фестиваля в Пушкиногорье проведут в «Михайловском»