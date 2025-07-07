Спорт

Повелитель морей Нептун побывал на берегу реки Великой

Семейный мини-слет псковских туристов «Праздник Нептуна» состоялся 5 июля на берегу реки Великой в районе СНТ «Пристань-2». В нем приняло участие около 80 человек. Подробнее - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Перед началом торжественной части детей развлекали мастер-классами по плетению венков и созданию кулонов.

Нептуна к месту праздника доставили черти на катамаране. Для торжественной встречи Нептуна собрали свиту из русалок и кикимор. Свита и участники слета встретили его на берегу реки, после чего все отправились наверх на место слета.

Первым стал конкурс русалок. В нем принимали участие в основном девочки и женщины, но был и один мальчик, который заявил, что готовится в будущем стать морским царем и заменить Нептуна на его посту. Каждый участник конкурса демонстрировал свой наряд и представлял себя. По словам судей, все русалки были великолепны. Победу в конкурсе присудили тем, кто наиболее артистично и содержательно себя представил. Первое место заняла Надежда Зимина, второе — Сульвей Скулябина, третье — Ирина Порошина.

В первой половине дня Нептун с помощниками проводили обряд посвящения в туристы-водники для всех желающих. Желающими в основном были дети. Они выполняли три задания Нептуна: ловили шишку в каску, проползали под веревочной паутинкой и надевали спасательный жилет, проносили кружку воды на весле. Затем давали Нептуну клятву туриста-водника и получали от него охранную грамоту.

Самым сложным соревнованием на этом слете была командная эстафета по технике водного туризма. Первой стартовала парная байдарка, которая проходила трое ворот. Затем эстафету принимал участник на каяке, он проходил те же ворота в обратном порядке, касался буйка и килялся (переворачивался). После этого с берега стартовали двое участников на катамаране с веслами, которые «спасали» каякера. И вся команда быстро двигалась к финишу.

Сложность с набором команды была связана с тем, что лето холодное, и вода в реке холодная, поэтому желающих киляться было найти нелегко. А сложность в прохождении придавало быстрое течение и сильный ветер.

В эстафете приняло участие пять команд. Первое место заняла команда «Ржавый таз», второе — «Тунеядцы», третье — «Турбо».

Пока взрослые были заняты водной эстафетой, дети играли в игры на анимационной станции с Ириной Порошиной.

Обедом участников слета накормил Андрей Иванов — директор магазинов «ДоМеста». На обед был плов, приготовленный в огромном казане.

После обеда состоялись самые зрелищные и эмоциональные соревнования по перетягиванию каната. Команды собирались прямо на слете, и не всегда оказывались потенциально равными по силе. Но никто не сдавался просто так, все боролись до конца.

Среди детей победу одержала команда «Псковские барсики», среди взрослых — команда «Прапор юности».

Далее состоялись детские соревнования «полоса препятствий» с элементами техники пешеходного туризма: параллельные перила, бабочка, горизонтальный и вертикальный маятники. Дети соревновались в трех возрастных категориях. Победители в категориях были награждены грамотами и призами.

Среди детей до 6 лет самым быстрым стал Родослав Пчелин, среди детей 7-9 лет — Полина Русинова, среди детей 10-14 лет — Софья Кирячок.

Также на слете был проведен фотоконкурс «Кругом вода». Первое место в фотоконкурсе заняла Ирина Порошина, второе — Иван Бабкин, третье — команда «Прапор юности».

В конце состоялось торжественное награждение победителей.

Мини-слет «Праздник Нептуна» в этом году был проведен впервые за несколько лет и совпал с другим большим событием — соревнованиями по ориентированию на воде «Кубок реки Великой». Но несмотря на это все же был проведен на хорошем уровне в доброй семейной атмосфере. Участники и организаторы остались довольны результатом. Возможно, в следующем году мини-слет «Праздник Нептуна» будет проводиться не один день, а два.

Елена Демченкова