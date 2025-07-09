Спорт

Галина Овсова: Информацию о ликвидации ФК «Псков» министерство спорта не подтверждает

В министерстве спорта Псковской области не подтвердили информацию о возможной ликвидации футбольного клуба «Псков». Соответствующее заявление содержится в ответе руководителя ведомства Галины Овсовой на запрос Псковской Ленты Новостей.

«Информацию о ликвидации ФК «Псков» Министерство не подтверждает, передача несовершеннолетних спортсменов МБУ ДО «Спортивная школа по футболу «Стрела» не планируется», - сообщила региональный министр спорта.

Отметим, что несколько месяцев назад после обнародования выводов Счетной палаты Псковской области о многочисленных финансовых нарушениях в деятельности футбольного клуба и возбуждения в отношении генерального директора ФК уголовных дел в СМИ и социальных сетях активно обсуждалась инициатива по возможной ликвидации футбольного клуба «Псков» и передаче занимающихся в нем детей в школу «Стрела».