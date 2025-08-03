Спорт

«Настоящий арбузный карнавал»: в Пскове прошел 167-й старт «5 вёрст»

167-й старт «5 вёрст» состоялся на набережной реки Великой в Пскове 2 августа, сообщили в официальной группе забегов в соцсети «ВКонтакте».

Фотографии: «5 вёрст Псков» / «ВКонтакте»

«2 августа выдался просто взрывным! 167-й старт "5 вёрст" на набережной реки Великой превратился в настоящий арбузный карнавал! 162 участника не просто бежали, а неслись, как кометы, к финишу! 25 атлетов показали, на что способны, и установили личные рекорды – это просто огонь! Кажется, арбузный дух добавил им суперскорости!» - рассказали организаторы.

На площадке работал 21 волонтер.

«И это ещё не всё! Мы от всей души поздравили именинников с днём рождения! А они в ответ угостили нас такими вкусностями, что пальчики оближешь! Спасибо вам за щедрость и отличное настроение! И, конечно же, мы поздравили всех причастных с Днём ВДВ! Этот старт был настоящим праздником спорта, дружбы и отличного настроения! Все смеялись, общались и поддерживали друг друга. Кажется, будто солнце светило ярче обычного, а воздух был наполнен ароматом арбуза и счастья!» - заключили организаторы.

Напомним, бесплатные массовые забеги проходят по субботам в 9.00. Место встречи - улица Профсоюзная, 16.

3 августа в разных странах отмечают День арбуза.