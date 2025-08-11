Спорт

Юношеское первенство СЗФО по футболу стартовало в Псковской области

Сегодня, 15 августа, в Псковской области стартовало очередное юношеское первенство СЗФО по футболу, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении федераций футбола «Северо-Запад».

В Великих Луках на стадионе «Экспресс» играют команды не старше 2012 года рождения.

В соревновании выступают 12 спортивных школ. Они сыграют в трех группах, из которых в четвертьфинал выйдут по две сильнейшие команды, а также два лучших коллектива среди занявших третьи места.

Матчи проходят в формате двух таймов по 30 минут. Следить за ходом первенства можно в разделе турнира.

Все прямые трансляции доступны в сообществе ОФФ «Северо-Запад» во «ВКонтакте».