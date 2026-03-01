Овечкин забил 920-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

Российский хоккеист, нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Алесандр Овечкин обновил снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забив 920-ю шайбу в чемпионатах НХЛ. Гол был забит 28 февраля в матче регулярного чемпионата лиги против «Монреаль Канадиенс».

Фото: REUTERS / Steven Bisig

Овечкин забросил шайбу на 14-й минуте матча и сравнял счет до 1:1. Затем хоккеист отличился на 53 минуте. Таким образом он прервал свою безголевую серию из семи матчей.

Игра завершилась победой канадского клуба со счетом 6:2.