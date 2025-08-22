Псковcкая обл.
Спорт

Беговую тренировку к Международному дню бокса проведут в Пскове

27.08.2025 08:40|ПсковКомментариев: 0

Команда «5 верст Псков» приглашает всех желающих на совместную беговую (ходовую) тренировку в честь Международного дня бокса 30 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы еженедельного забега. 

Фото: «5 верст Псков»

Организаторы перечислили причины, почему стоит прийти: 

  • Особая боксёрская разминка и бой с тенью;
  • Душевная атмосфера в кругу друзей и единомышленников;
  • Комфортная дистанция 5 км в своём темпе (бегом или шагом).

Также на мероприятии запланирован дресс-код. Можно приносить боксёрские перчатки, бинты, капу, шлем — всё, кроме самих груш.

«Особый призыв: ждём на старте боксёров-любителей и профессионалов! Приходите, делитесь настроением, для вас отдельный респект!» - обратились к псковичам спортсмены.

Тренировка пройдет в субботу, 30 августа. Сбор - 8:40. Место встречи - улица Профсоюзная, дом 16.

Источник: Псковская Лента Новостей
