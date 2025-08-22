Спорт

Беговую тренировку к Международному дню бокса проведут в Пскове

Команда «5 верст Псков» приглашает всех желающих на совместную беговую (ходовую) тренировку в честь Международного дня бокса 30 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы еженедельного забега.

Фото: «5 верст Псков»

Организаторы перечислили причины, почему стоит прийти:

Особая боксёрская разминка и бой с тенью;

Душевная атмосфера в кругу друзей и единомышленников;

Комфортная дистанция 5 км в своём темпе (бегом или шагом).

Также на мероприятии запланирован дресс-код. Можно приносить боксёрские перчатки, бинты, капу, шлем — всё, кроме самих груш.

«Особый призыв: ждём на старте боксёров-любителей и профессионалов! Приходите, делитесь настроением, для вас отдельный респект!» - обратились к псковичам спортсмены.

Тренировка пройдет в субботу, 30 августа. Сбор - 8:40. Место встречи - улица Профсоюзная, дом 16.