Псковский «Нордман» впервые в истории выиграл Суперлигу по настольному теннису

Псковский клуб «Нордман» впервые в истории выиграл Суперлигу по настольному теннису и получил путёвку в Премьер-лигу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель клуба, вице-спикер Псковского областного Собрания («Единая Россия») Юрий Сорокин.

Руководитель клуба «Нордман» оценил успех команды как очень значимое достижение и отметил, что в Суперлиге выступали 16 команд из разных городов страны, включая такие традиционные теннисные центры, как Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург и Оренбург. «Это действительно очень серьёзное испытание, потому что в Суперлиге играют только мастера спорта, и там слабых команд нет», — подчеркнул Юрий Сорокин.

По его словам, ключевым фактором победы стало упорство и целеустремлённость игроков. «Мы были очень целеустремлённы. Мы очень хотели выиграть эту Суперлигу, чтобы поучаствовать в высшем эшелоне — это Премьер-лига. И уже этой осенью мы начнём там играть», — рассказал руководитель клуба.

Юрий Сорокин также сообщил, что состав команды будет обновляться с целью усиления перед выступлениями в Премьер-лиге, где играют ещё более сильные соперники. «Задача стоит выиграть Премьер-лигу, взять первое место. Мы никого не боимся и будем стараться бороться за первое место», — заявил он.

Руководитель клуба «Нордман» обратил внимание, что этот успех стал первым в истории Пскова и Псковской области, когда местная команда достигла такого результата на всероссийском уровне.

Команда одержала победу над «УГМК-УОР» из Верхней Пышмы со счётом 3:0 в предпоследнем матче заключительного тура соревнований в Чебоксарах. Благодаря этому успеху «Нордман» получил путёвку в Премьер-лигу — сильнейший дивизион клубного чемпионата России, где собираются лучшие команды страны. Победитель Премьер-лиги получает статус чемпиона России. Ближайший преследователь — оренбургский «Факел-Газпром-2» — лишился математической возможности догнать псковский клуб.