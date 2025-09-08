Спорт

В Пскове стартовал чемпионат СЗФО по футболу среди женских команд

Стартовал чемпионат Северо-Западного федерального округа по футболу среди женских команд, который проходит на псковском стадионе «Машиностроитель». Об этом сообщил президент Псковской областной федерации футбола Александр Коновалов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

В турнире участвуют четыре команды:

«Россиянка», Псков; «Балтика», Калининград; «ГМР-Ника», Ленинградская область; «Барсы», Архангельск.

«Сейчас проходит межрегиональный отбор, по итогам которого будет определён финалист от Северо-Западного округа, который затем сразится с победителями других округов в финале России», - отметил Александр Коновалов.

Открывающая игра состоялась между командами ГМР-Ника и ФК «Россиянка» и завершилась со счётом 0:0.