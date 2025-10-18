Спорт

Кубок по таврелям пройдёт в Пыталово в честь Дня народного единства

Кубок Псковской области по таврелям пройдёт в Пыталово в честь дня народного единства, 3 ноября. Об этом сообщили в Федерации таврелей Псковской области.

Фото: Федерация таврелей Псковской области

Принять участие в кубке могут все желающие. Кубок пройдёт по швейцарской системе проведения, в 7 туров. Контроль времени 10+5.

Победители и призёры получат гарантированные денежные призы, грамоты и медали. Таврелисты Пыталовского муниципального округа, показавшие лучшие результаты в категориях, награждаются грамотами и медалями ФТПО.

Подробнее можно узнать по ссылке.