Победителей турнира по интерактивному футболу среди воспитанников интернатов определили в Пскове

В Пскове состоялся турнир по интерактивному футболу среди команд детских интернатных учреждений – участников совместного проекта Псковского областного отделения Российского детского фонда и региональной Федерации фиджитал-спорта «Футбол будущего», сообщила Псковской Ленте Новостей координатор проекта Кристина Елецкая.

Фотографии Псковского областного отделения Российского детского фонда

В турнире участвовали 30 юных спортсменов из Опочецкой и Красногородской специальных школ-интернатов, Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района и города Великие Луки, Пушкиногорской санаторной школы-интерната, а также Центра специального образования №3, расположенного в городе Великие Луки.

С октября 2025 года участники тренировались, осваивали тонкости игры на консолях и учились работать в команде. Турнир стал тем местом, где дети продемонстрировали результаты своей подготовки.

«Все было, как на настоящем стадионе: точные пасы, стремительные атаки, аплодисменты и переживания болельщиков. Все участники большие молодцы несмотря на результаты турнирной таблицы», – комментирует Кристина Елецкая.

По результатам турнира первое место заняла команда Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района, второе место у команды Опочецкой специальной школы-интерната, а третье место заняла команда Центра специального образования №3 (город Великие Луки).

Помимо кубков, медалей и дипломов от организаторов, специальные подарки для команд подготовил центр «Мой бизнес» — спортивный инвентарь, собранный в ходе «Nordman Псковский марафон». В благотворительной акции на марафоне мог принять участие любой желающий.

Участники марафона и болельщики передали разнообразный спортивный инвентарь для детей: мячи, ракетки, скакалки и даже боксёрскую грушу.

Турнир по интерактивному футболу стал подготовительным мероприятием к фестивалю фиджитал-спорта, который завершит проект «Футбол будущего» 20 мая, реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов.

 


На финал проекта «Футбол будущего» в Пскове соберется порядка 100 воспитанников детских интернатных учреждений, чтобы поучаствовать в соревнованиях по фиджитал-футболу и познакомиться с цифровыми видами спорта: DCL (Drone Champions League), Just Dance (ритм-симулятор), VR Beat Saber, лазерный тир и другими.

