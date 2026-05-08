Всероссийская акция «На работу на велосипеде» пройдет в Пскове 22 мая

Всероссийская акция «На работу на велосипеде» пройдет в Пскове 22 мая. В этот день в городе заработают специальные «энергетические точки», где велолюбители смогут получить бонусы от партнёров акции, а также фирменные подарки от организаторов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Фото: пресс-служба Псковского городского молодежного центра

Помимо точек партнёров, в Пскове будут расположены три точки от организаторов на пересечении улицы Юбилейной и Рижского проспекта (сквер между домом №68 и пешеходным переходом), на Аллее Героев у Вечного огня (улица Свердлова) и возле Центральной городской аптеки (Октябрьский проспект, 16).

На каждой из них волонтёры акции помогут закрепить номерки на велосипеды и вручат энергетический батончик вместе с брендированной продукцией. Также по всему городу будут работать точки партнёров – чаще всего это кофейни и заведения стрит-фуда. Там раздатку можно будет забрать в течение дня, даже если не получилось сделать это утром у организаторов. Точный список партнёров станет известен в ближайшее время.

Предварительная регистрация для участия в мероприятии еще не началась.

Напомним, в Пскове акция «На работу на велосипеде» проходит два раза в год – весной и осенью. Организаторы предлагают всем желающим хотя бы на один день отказаться от автомобилей и совершить свой путь до места работы или учёбы на велосипеде.

