 
Спорт

Стали известны даты проведения Летнего Кубка по лыжероллерам и кроссу в Псковской области

0

Стали известны даты проведения Летнего Кубка по лыжероллерам и кроссу в Псковской области сезона 2026 года. Об этом сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области. 

Фото: Федерация лыжных гонок Псковской области

Первый этап пройдёт по кроссу 30 мая в Стругах-Красных. Второй этап, по итогу которого победители получат призы, пройдёт также по кроссу 13 июня в Себеже.

20 июня в Великих Луках пройдёт третий этап в рамках открытого первенства города по лыжероллерам. 

Четвёртый этап по лыжероллерам пройдёт 4 июля в Острове. Последний этап состоится по кроссу 1 августа в Печорах. Здесь же подведут итоги Летнего Кубка.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026