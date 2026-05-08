Стали известны даты проведения Летнего Кубка по лыжероллерам и кроссу в Псковской области сезона 2026 года. Об этом сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Первый этап пройдёт по кроссу 30 мая в Стругах-Красных. Второй этап, по итогу которого победители получат призы, пройдёт также по кроссу 13 июня в Себеже.

20 июня в Великих Луках пройдёт третий этап в рамках открытого первенства города по лыжероллерам.

Четвёртый этап по лыжероллерам пройдёт 4 июля в Острове. Последний этап состоится по кроссу 1 августа в Печорах. Здесь же подведут итоги Летнего Кубка.