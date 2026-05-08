Мероприятие «5 вёрст» на набережной реки Великой в Пскове празднует пятилетие

Сегодня, 8 мая, празднуют свое пятилетие бесплатные дружеские старты на 5 километров «5 вёрст. Набережная реки Великой», сообщили организаторы мероприятий на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: «5 вёрст. Набережная реки Великой» / «ВКонтакте»

«Ровно 5 лет назад, 8 мая 2021 года, случилось то, о чём многие из нынешних участников даже не догадываются», — отмечают организаторы.

В первом старте участвовали всего 30 человек и восемь волонтеров.



Сейчас же в утренних мероприятиях по субботам принимают участие более 200 участников, гости города специально планируют маршруты, чтобы пройти или пробежать по самой живописной трассе Пскова, движению доверяют давать старт крупным региональным спортивным событиям.