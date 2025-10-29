Спорт

Два столяра представляют Псковскую область в финале Национального чемпионата «Абилимпикс»

Представители Псковской области участвуют в Национальном чемпионате «Абилимпикс». Мероприятие стартовало в Москве под девизом «Нет предела — действуй смело!». Основной площадкой для состязаний стал учебно-выставочный комплекс «Тимирязев Центр», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Фото: правительство Псковской области

Соревнования объединили более тысячи участников со всей страны, готовых продемонстрировать свое мастерство. Чемпионат проходит в трех основных возрастных категориях: «школьники», «студенты», «специалисты», а также среди участников с тяжелыми и/или множественными нарушениями развития.

Псковскую область в компетенции «Столярное дело» среди школьников представляет ученик Красногородской школы-интерната Виталий Тарасов.

«Чемпионат "Абилимпикс", который проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети", запущенного по поручению Президента, уже более 10 лет доказывает, что профессиональная реализация доступна каждому. В финале в Москве встретятся совсем молодые и уже опытные мастера, которые проявят себя в 50 компетенциях из 18 сфер экономики. Среди них — образование, ИТ-технологии, промышленные профессии и многое другое. Важно, что в ходе Национального чемпионата также состоятся соревнования для представителей наших дружественных стран и впервые — финал чемпионата по профмастерству среди участников СВО», — подчеркнул заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Впервые в рамках Национального чемпионата «Абилимпикс» будет проведен финал чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции. Соревнования пройдут по 15 компетенциям среди 79 участников из 38 регионов России. Псковскую область в направлении «Столярное дело» представит член региональной Ассоциации ветеранов СВО Иван Портнов.

Гостей чемпионата ждет обширная профориентационная, выставочная, культурная и спортивная программы.

Победители Национального чемпионата «Абилимпикс» получают меры социальной поддержки на приобретение специализированных технических средств реабилитации и дополнительное образование с использованием электронных сертификатов.

Национальный чемпионат «Абилимпикс» — это проект, направленный на привлечение внимания общества к профессиональным возможностям инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. Он проводится при поддержке министерства просвещения Российской Федерации и президентской платформы «Россия — страна возможностей», а также федерального проекта «Профессионалитет» в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Оператором выступает Национальный центр «Абилимпикс» Института развития профессионального образования.