Материалы об освобождении Великих Лук, которые собирали более 60 лет, представили на выставке

Историко-документальная выставка открылась в отделении Государственного архива Псковской области в городе Великие Луки. Она получила название «Сталинградская битва в миниатюре (Великолукская наступательная операция в документах Государственного архива Псковской области). История в лицах», сообщили на своей странице во «ВКонтакте» представители архива.

В основу легли материалы об освобождении Великих Лук. Сбор таких документов начинался в 1962 году, к 20-летию освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков. Тогда сотрудники Великолукского филиала Государственного архива Псковской области начали работать в архивах страны.

Значительный объем документов был выявлен в Центральном архиве Министерства обороны. В 1966 году горком КПСС передал в архив материалы по итогам празднования 20-летия освобождения города, 20-летия со дня Победы над фашистской Германией, 800-летия со дня первого упоминания в летописи города Великие Луки. В состав этих материалов входили письма и телеграммы участников боев за Великие Луки, их воспоминания и фотографии, другие материалы.

В состав экспозиции, открывшейся 5 мая, включены наиболее яркие документы из архивной коллекции «Материалы по истории города Великие Луки», из фонда личного происхождения Анатолия Шулаева и архивного фонда «Великолукская областная контора радиовещания».

 


Открытие выставки прошло в торжественной обстановке. Гостями стали преподаватели и студенты Великолукского медицинского колледжа, участники СВО Михаил Бразин и Сергей Шишков, социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» в Великих Луках Екатерина Харитонова и Татьяна Григорьева.

