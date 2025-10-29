Спорт

Великолучанка передала экспонаты, сохранившиеся с Олимпиады 1980 года, в музей спорта Псковского края

Ветеран труда и дочь Почётного гражданина Великих Лук Михаила Милохина Раиса Милохина пополнила фонд Музея спорта и олимпийского движения Псковского края новыми экспонатами, сообщил музей на своей странице «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница «ВКонтакте» «Музей спорта Псковского края»

Она передала артефакты, связанные с проведением соревнований по парусному спорту на XXII Олимпиаде 1980 года, которые проходили в Таллине.

Экспонаты представляют собой памятные сувениры и документы, сохранившиеся после туристической поездки великолучанки на олимпийские объекты. В поездке она посетила Центр парусного спорта в Таллине, где состоялись соревнования, и новую гостиницу «Спорт». В музей передали вымпел «Олимпийская регата. Таллин. 1980» (450×790 мм), пропуск в гостиницу «Спорт» на имя Милохиной, значок с образом Олимпийского мишки, почтовый конверт с изображением Центра парусного спорта и записную книжку с тематикой Олимпиады-1980.

Ранее, в 2021 году, музей получил от Раисы Милохиной уникальный одеколон «Олимпийский талисман» фабрики «Новая заря», выпущенный в 1980 году и сохранившийся в отличном состоянии.