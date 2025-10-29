Спорт

Почти 100 человек приняли участие в псковском беговом мероприятии «Назад в СССР». ФОТО

Сегодня на набережной реки Великой в Пскове состоялся дополнительный старт на 5 вёрст, собравший 97 участников, стремящихся к активному образу жизни, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На старт вышли люди разных возрастов и уровней подготовки: опытные спортсмены, семьи с детьми, родители с колясками и просто горожане, желающие провести время с пользой для здоровья.

Перед началом забега руководитель отдела воспитательной работы Псковского филиала центра «Воин» Игорь Яшкин провел для всех собравшихся энергичную разминку.

Приветствовалось одежда в стиле СССР: спортивные костюмы, кофты на молнии, шапки «петушок» и другие атрибуты советской моды.

Организаторы подчеркивают, что главное в мероприятии – не результат, а участие и возможность приобщиться к здоровому образу жизни. Пробежка бесплатная и открытая для всех желающих. Мероприятие проводится каждую субботу, старт в 9:00 (зимой в 10:00) на набережной около дома №16 по улице Профсоюзной.