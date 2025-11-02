Спорт

Команда псковичей заняла призовые места на чемпионате РФ по практической стрельбе

Команда Псковской области выступила на чемпионате России по практической стрельбе в Суздале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В соревнованиях приняли участие 32 псковских спортсмена. По итогам соревнований мужская команда — Валерий Емцев, Антон Мурахтин, Михаил Белоусов и Дмитрий Егоров — заняли третье место в командном зачете. Золотую медаль в личном зачете среди юниоров получил Тимофей Пятаев.

«Поздравляю стрелков и тренеров! Желаю новых рекордов, ярких побед и точных выстрелов!» — написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в месенджере МАХ.