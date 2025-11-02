В Пскове прошел турнир «Шахматная партия единства»

В Пскове прошел шахматный турнир «Шахматная партия единства», сообщили в Telegram-канале «Единая Россия. Псковская область».
Фото здесь и далее: Telegram-канал «Единая Россия. Псковская область»
Состязание организовали в рамках всероссийской акции шахматных клубов Сергея Карякина совместно с партией «Единая Россия».
В турнире приняли участие юные воспитанники спортивной школы «Бригантина» под руководством тренера-преподавателя Анны Лабусовой.
Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский и секретарь местного отделения партии Валерий Филимонов поприветствовали участников турнира.
По итогам все участники получили грамоты и памятные призы от организаторов.