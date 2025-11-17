Рекордсменка мира в стрельбе из лука рассказала о постыдной «семёрке» на чемпионате Европы

Надо ли спортсмену, занимающемуся стрельбой из лука, иметь крепкое телосложение, а также о своих самых запоминающихся соревнованиях рассказала заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призёр XXV летних Олимпийских игр, двухкратная чемпионка мира, двухкратный серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира в личных и командных соревнованиях, семикратная чемпионка Европы, рекордсменка мира Людмила Аржанникова в эфире радио «ПЛН FM» в программе «Беседка».
Крепкое телосложение не является мифом в стрельбе из лука, отметила Людмила Аржанникова. Она указала на то, что спортсменки с атлетическим телосложением, пришедшие в сборную Советского Союза, имели сильные луки, и им было легче стрелять при ветре. Свой собственный опыт спортсменка приводит как доказательство того, что техника может компенсировать недостаток силы.
Людмила Аржанникова также упомянула свой шестилетний опыт занятий теннисом, который дал ей отличную общефизическую подготовку и чувство баланса. Она провела параллель между теннисом и стрельбой из лука в аспектах точности и фокусировки: «Взгляд на мяч перед ракеткой для того, чтобы понимать, куда он прилетит через вот такое огромное количество метров, куда вы хотите».
В эфире чемпионка мира вспомнила титулованную спортсменку, серебряного призёра Олимпиады в Токио Ангелину Осипову, которая также пришла в стрельбу из лука из тенниса.
Отвечая на вопрос о самой ценной победе, Людмила Аржанникова сказала: «Самая ценная победа, по-моему, в любом виде спорта - это самопознание». Она добавила, что всегда стремилась извлекать что-то новое из каждой победы.
Гостья студии поделилась воспоминаниями о своей победе на чемпионате Европы в Измире в 1986 году, где она завоевала «золото» в личном первенстве. Спортсменка отметила, что тот чемпионат Европы проходил в сложных погодных условиях. Ветер был «такой силы, что щиты могли бы укатиться, если бы не были закреплены, и некоторые из них падали».
Людмила Аржанникова подчеркнула, что её рациональная техника помогла ей справляться с такими условиями. Тонкая координация и умение корректировать выстрел в течение пяти секунд, ощущая давление ветра, имели решающее значение. Чемпионка отметила, что хорошая техника давала ей смелость для принятия таких решений.
Во время последней серии из трёх стрел Людмила Аржанникова лидировала. «Сзади, периферическим зрением вижу, как стягиваются корреспонденты, фотографы... Я понимаю, что надо абстрагироваться, всё это не слышать, не видеть. Но это же первый титул чемпионки Европы! Понимаете, это же ужасно привлекательно. Я поднимаю лук, последняя стрела. И вместо десятки я попадаю в семёрку! У меня был огромный отрыв», - рассказала заслуженный мастер спорта СССР.
При выполнении последнего выстрела, вместо желаемой «десятки», стрела попала в «семёрку». Людмила Аржанникова пояснила, что это произошло из-за того, что она уже видела толпу людей, и в её сознании проскользнула мысль, что победа уже достигнута. Несмотря на то, что её отрыв по очкам был большим и это не повлияло на исход соревнований (тогда ещё не стреляли дуэлями за титулы, а набирали сумму очков), она испытывала стыд.
Гостья студии поделилась своими эмоциями: «И мне было так стыдно повернуться к этим всем людям с радостными лицами, потому что у меня была семёрка». Людмила Аржанникова расценила это как профессиональный промах. Она поделилась, что для того, чтобы попасть на чемпионат Европы, ей нужно было выиграть чемпионат Советского Союза. Спортсменка добавила, что завоевать и привезти титул в страну, а также услышать гимн было значимым событием для «хрупкого стрелка из лука из маленького города».
Этот случай с «семёркой», по словам Людмилы Аржанниковой, научил её многому: «что надо ни в коем случае не допускать даже идеи в том, что ты выиграешь. Тебе надо оставаться до конца профессионалом».
Рекордсменка мира обозначила, что ей запомнились два чемпионата Европы: первый, где «и трибуны были за тебя, и корреспонденты, и все были счастливы, что ты уже сейчас выиграешь», и другой, где «и трибуны, и судейство было против, чтобы ты выиграла».