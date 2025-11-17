Спорт

Рекордсменка мира в стрельбе из лука рассказала о постыдной «семёрке» на чемпионате Европы

Надо ли спортсмену, занимающемуся стрельбой из лука, иметь крепкое телосложение, а также о своих самых запоминающихся соревнованиях рассказала заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призёр XXV летних Олимпийских игр, двухкратная чемпионка мира, двухкратный серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира в личных и командных соревнованиях, семикратная чемпионка Европы, рекордсменка мира Людмила Аржанникова в эфире радио «ПЛН FM» в программе «Беседка».

Крепкое телосложение не является мифом в стрельбе из лука, отметила Людмила Аржанникова.​ Она указала на то, что спортсменки с атлетическим телосложением, пришедшие в сборную Советского Союза, имели сильные луки, и им было легче стрелять при ветре. Свой собственный опыт спортсменка приводит как доказательство того, что техника может компенсировать недостаток силы.

«Мой пример в общем это подтверждает. Поскольку я попала сразу в очень грамотные тренерские руки, мне дали очень хорошую технику, именно базовую технику, которую потом совершенствовали уже в сборной Союза. Была эта прекрасная техника и хрупкое, не очень спортивное телосложение, которое не давало выхода. Я должна была только очень рационально двигаться», - рассказала гостья студии.

Людмила Аржанникова также упомянула свой шестилетний опыт занятий теннисом, который дал ей отличную общефизическую подготовку и чувство баланса. Она провела параллель между теннисом и стрельбой из лука в аспектах точности и фокусировки: «Взгляд на мяч перед ракеткой для того, чтобы понимать, куда он прилетит через вот такое огромное количество метров, куда вы хотите».

В эфире чемпионка мира вспомнила титулованную спортсменку, серебряного призёра Олимпиады в Токио Ангелину Осипову, которая также пришла в стрельбу из лука из тенниса.

«Вот чем еще интересна стрельба из лука: такие хрупкие люди или люди, у которых характер не позволяет бросать людей через плечо, всегда имеют возможность прийти в стрельбу из лука», - поделилась своим мнением заслуженный мастер спорта СССР.

Отвечая на вопрос о самой ценной победе, Людмила Аржанникова сказала: «Самая ценная победа, по-моему, в любом виде спорта - это самопознание». Она добавила, что всегда стремилась извлекать что-то новое из каждой победы.

Гостья студии поделилась воспоминаниями о своей победе на чемпионате Европы в Измире в 1986 году, где она завоевала «золото» в личном первенстве​. ​Спортсменка отметила, что тот чемпионат Европы проходил в сложных погодных условиях. ​Ветер был «такой силы, что щиты могли бы укатиться, если бы не были закреплены, и некоторые из них падали».

​Людмила Аржанникова подчеркнула, что её рациональная техника помогла ей справляться с такими условиями. ​Тонкая координация и умение корректировать выстрел в течение пяти секунд, ощущая давление ветра, имели решающее значение. ​Чемпионка отметила, что хорошая техника давала ей смелость для принятия таких решений.

​Во время последней серии из трёх стрел Людмила Аржанникова лидировала. «Сзади, периферическим зрением вижу, как стягиваются корреспонденты, фотографы... Я понимаю, что надо абстрагироваться, всё это не слышать, не видеть. Но это же первый титул чемпионки Европы! Понимаете, это же ужасно привлекательно. Я поднимаю лук, последняя стрела. И вместо десятки я попадаю в семёрку! У меня был огромный отрыв», - рассказала заслуженный мастер спорта СССР.

​При выполнении последнего выстрела, вместо желаемой «десятки», стрела попала в «семёрку». ​Людмила Аржанникова пояснила, что это произошло из-за того, что она уже видела толпу людей, и в её сознании проскользнула мысль, что победа уже достигнута. ​Несмотря на то, что её отрыв по очкам был большим и это не повлияло на исход соревнований (тогда ещё не стреляли дуэлями за титулы, а набирали сумму очков), она испытывала стыд.

Гостья студии поделилась своими эмоциями: ​«И мне было так стыдно повернуться к этим всем людям с радостными лицами, потому что у меня была семёрка». ​Людмила Аржанникова расценила это как профессиональный промах. ​Она поделилась, что для того, чтобы попасть на чемпионат Европы, ей нужно было выиграть чемпионат Советского Союза. ​Спортсменка добавила, что завоевать и привезти титул в страну, а также услышать гимн было значимым событием для «хрупкого стрелка из лука из маленького города».

Этот случай с «семёркой», по словам Людмилы Аржанниковой, научил её многому: «что надо ни в коем случае не допускать даже идеи в том, что ты выиграешь. ​Тебе надо оставаться до конца профессионалом».

Рекордсменка мира обозначила, что ей запомнились два чемпионата Европы: ​первый, где «и трибуны были за тебя, и корреспонденты, и все были счастливы, что ты уже сейчас выиграешь», и другой, где «и трибуны, и судейство было против, чтобы ты выиграла».