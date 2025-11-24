Спорт

Чемпионат и первенство Псковской области по карате пройдет 13 декабря

Чемпионат и первенство Псковской области, а также детские региональные соревнования по карате WKF состоятся 13 декабря, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.





В соревнованиях примут участие спортсмены с 6 лет. В программе: индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите, командное кумите.

Ожидается участие более 200 участников из Пскова, Великих Лук, Невеля и Новосокольников.

Соревнования являются отборочными на чемпионат и первенство Псковской области Северо-Западного Федерального округа по карате.