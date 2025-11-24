Спорт

Центр спортивной подготовки потребовал возместить потерю оборудования для фиджитал-центра в Пскове

Суд принял к производству иск государственного бюджетного учреждения Псковской области «Центр спортивной подготовки» к муниципальному бюджетному учреждению «Стадион "Машиностроитель"» о взыскании 4 787 508 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Предварительное и судебное заседания по делу назначены на 19 января 2026 года.

Между министерством спорта Псковской области и Центром спортивной подготовки заключено соглашение на предоставление из бюджета Псковской области субсидии в сумме 78 787 879 руб. на реализацию мероприятий по закупке оборудования для создания «умной» спортивной площадки в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта» и Государственной программы Псковской области «Развитие физической культуры и спорта».

Поставку спортивно-технологического оборудования для создания площадки произвели, оборудование приняли и передали на ответственное хранение стадиону «Машиностроитель».

В период с февраля по октябрь 2025 года произошло хищение части переданного на хранение имущества, возбуждено уголовное дело. Центр спортивной подготовки провел осмотр имущества с привлечением оценщика. Согласно отчету об оценке стоимость утраченного спортивного оборудования составляет более 4,7 миллионов рублей.

Истец, полагая, что утрата имущества произошла вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей ответчиком по договору ответственного хранения, обратился с требованием о восстановлении утраченного оборудования в натуре. Неисполнение требований послужили основанием для обращения учреждения в суд.

Как следует из текста искового заявления, истец указывает на завершение работ по строительству самого фиджитал-центра в городе Пскове для которого было закуплено оборудование.