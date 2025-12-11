Спорт

Спортсмены клуба Nordman-2 дебютировали на чемпионате профессиональной лиги в Пензе

Команда Nordman‑2 дебютировала на чемпионате профессиональной лиги настольного тенниса и по итогам двух туров коллектив занимает шестое место среди 14 участников, сообщили в группе «Клуб настольного тенниса Нордман. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Клуб настольного тенниса Нордман. Псков» / «ВКонтакте»

Второй тур соревнований прошёл в Пензе. Псковские спортсмены провели семь матчей, из которых пять завершили победой. Этот результат особенно ценен, поскольку команда впервые участвует в турнире такого уровня.

«Для нас это большой шаг вперёд, — отметили представители команды. — Участвовать в таком турнире мы начали впервые, и уже занимаем неплохие позиции».

Сейчас коллектив готовится к следующим этапам состязаний. Впереди — ещё два тура, и спортсмены намерены наращивать темп, чтобы укрепить свои позиции в турнирной таблице.