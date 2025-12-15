Спорт

Псковский курсант завоевала три золотые медали на соревнованиях по легкой атлетике

Завершился зимний лично-командный чемпионат Псковской области по легкой атлетике, в котором приняли участие спортсмены из городов и районов. Курсант 2 курса Псковского филиала университета ФСИН России Патриция Дёмина стала участницей в четырех видах состязаний по легкой атлетике и в каждом из них завоевала медаль, сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале.

Фото: Псковский филиал университета ФСИН России

Три золотые медали у нее по результатам забега на 60 метров с барьерами, прыжках в длину и легкоатлетической эстафеты, серебряная медаль – в состязаниях по толканию ядра с места весом 4 килограмма.

Как рассказали в Псковском филиале университета ФСИН России, Патриция Дёмина неоднократно становилась победителем соревнований различного уровня: в 2025 году в копилке наград спортсмена три золота, серебро и бронза на 29-й матчевой встрече городов России и Беларуси по легкой атлетике (ноябрь, Псков), бронзовая медаль на чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по легкой атлетике (январь, Ярославль) и серебряная медаль в легкоатлетическом многоборье на соревнованиях среди сильнейших спортсменов Псковской и Ленинградской областей (март, Псков).