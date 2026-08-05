Псковичи завоевали три золотые медали на всероссийских соревнованиях по ориентированию

В Ростовской области завершились всероссийские соревнования по спортивному ориентированию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, в которых более 60 человек из шести регионов страны боролись за награды, а псковские спортсмены завоевали три золотые и одну серебряную медали. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила председатель региональной организации «Всероссийского общества инвалидов» Марина Борисенкова.

Фото здесь и далее предоставила Марина Борисенкова

«Соревнования стали настоящим праздником спорта, упорной борьбы и ярких эмоций! На старт вышли более 60 атлетов из Краснодарского края, Нижегородской и Псковской областей, Москвы, Санкт‑Петербурга, а также представители Ростовской области из Таганрога, Батайска, Аксая и Новочеркасска», - рассказала Марина Борисенкова.

Программа включала два вида: классическую дистанцию «Точное ориентирование» и дистанцию «Спринт».

Пскович Илья Кобзарев 2009 года рождения в открытом классе завоевал две золотые медали.

«Результаты наших псковских спортсменов вызывают особую гордость!» - отметила успехи псковичей Марина Борисенкова. Сама она в паралимпийском классе принесла команде «золото» и «серебро».

Председатель региональной организации «Всероссийского общества инвалидов» обратила внимание:

«Важную часть события составило участие ветеранов СВО. Спорт объединил людей и дал возможность проявить себя каждому. Министерство спорта РФ, Всероссийская федерация спорта лиц с ПОДА, министерство физической культуры и спорта Ростовской области, администрация Аксайского района, Федерация спорта лиц с ПОДА и спортивного ориентирования Ростовской области и АНО СК «Верный шаг» из Аксая выступили организаторами мероприятия».