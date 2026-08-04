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Лучницы из Псковской области завоевали «золото» и «серебро» на Кубке России

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Спортсменки из Псковской области стали лучшими на Кубке России по стрельбе из лука. Мероприятие проходит с 31 июля по 5 августа в Санкт-Петербурге. Соревнования собрали сильнейших спортсменов со всей страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Александра Савенкова заняла 1‑е место, а Ника Кондратюк — 2‑е место.

«Поздравляем спортсменов с блестящими результатами! Пусть эта победа станет еще одной ступенью на пути к новым вершинам», — поздравили в центре.

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