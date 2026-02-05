Анекдот с «Лыжней России»

Никогда такого не было, и вот опять. В спортивном ведомстве Псковской области происходят очередные косяки и нелепости, на этот раз связанные с подготовкой одного из главных зимних соревнований — массовой гонки «Лыжня России». Популярные в народе состязания проводятся по всей стране многие годы, традиционно в феврале они собирают сотни тысяч сторонников здорового образа жизни и служат лучшей пропагандой занятий физической культурой. Как сформулировал в своем обращении к участникам «Лыжни России» президент, эти масштабные соревнования давно стали большим, значимым событием зимнего физкультурного сезона и настоящим праздником для любителей спорта разных возрастов и поколений, для дружеских команд и целых семей.

Надо понимать, что «Лыжня России» — это не просто спортивное соревнование, а многолетний проект по формированию здоровой нации, а с таким не шутят. Да, бывало, в теплые зимы природа ставила организаторов в непростое положение, но в 2026 году в этом отношении всё, казалось бы, просто идеально и замечательно — мороз, снег, сама небесная канцелярия благоприятствует проведению этой «гонки государственной важности».

Но, увы, у чиновников от спорта опять «что-то пошло не так»: в нашем регионе подготовка к «Лыжне России» сейчас напоминает скверный анекдот и выглядит лишним свидетельством непрофессионализма управленцев. Не удивлюсь, если наиболее мнительные из числа конспирологов вообще увидят здесь признаки заговора и зададутся вопросом: а не диверсия ли это? Картина-то действительно фантасмагоричная.

Старт массовых соревнований не за горами, а где они будут проходить в Псковской области — до сих пор непонятно. Если верить последнему из опубликованных на сайте областного министерства спорта сообщений, то «Лыжня России» в Псковской области пройдет 14 февраля в Островском районе на базе АНО «СОЦ «Юность». Сообщение опубликовано еще на прошлой неделе, и содержит приписку: «в случае отсутствия снежного покрова в Островском районе в феврале, проведение мероприятия будет перенесено в пгт. Струги Красные». Отмечу, что это сообщение до сих пор последнее на официальном сайте министерства, то есть никакой другой информации по «Лыжне» здесь нет, как нет ее и на странице министерства спорта в соцсети «ВКонтакте».

Однако вчера, 4 февраля, в правительстве региона подготовили и опубликовали совершенно иную информацию: «Лыжня России» в Псковской области пройдет сразу в нескольких муниципалитетах. Основные соревнования состоятся на территории парка «Мальская Долина» в Печорском районе, помимо этого, лыжные забеги пройдут в Великих Луках, Куньинском Порховском и Невельском округах. Про Остров и Струги Красные речи уже почему-то не идет. После появления этого официального релиза островские власти в соцсетях написали, что площадку перенесли из «Юности» в «Мальскую Долину» из-за нехватки снега.

Дальше - еще интереснее. В редакцию Псковской Ленты Новостей стали обращаться запутанные лыжники, уже просто не понимающие что в конце концов происходит и кому верить. После того, как журналисты ПЛН стали звонить ответственным лицам (и выяснять, надо ли теперь заново регистрироваться участникам соревнований, которые уже отправили заявку на «Юность»), пресс-релиз от правительства был удален, и пост про перенос соревнований из Острова из-за нехватки снега тоже. При этом регистрироваться на сайте «Лыжни России» на момент написания этого текста можно только на островской «Юности», а «Мальская Долина» как площадка там вообще не была обозначена. По всем телефонам организаторов корреспондентам Псковской Ленты Новостей ответили, что вопрос с площадкой пока не решен. Как говорится, занавес!

Так совпало, что сегодня у нас сайте опубликовано мнение, а вернее сказать «крик души» псковского ветерана лыжного спорта Виктора Мурникова. В каждой строчке там — боль и досада за нынешнее состояние спортивной дисциплины, представитель которой — острович Михаил Иванов - в 2002-м принес нашему региону единственное в его истории олимпийское золото. Обращение ветерана опубликовано накануне старта очередных Зимних Олимпийских игр, когда спортивный мир ждет стартов лучших атлетов мира. А что мы - что теперь у нас в Пскове? Увы, мучительный поиск лыжни и неспособность ответственных лиц внятно объяснить спортсменам, что происходит. На мой взгляд, с таким положением дел в спорте давно пора что-то делать. Может быть, вспомнить для начала, что у каждой ошибки есть фамилия, имя и отчество?

Александр Савенко