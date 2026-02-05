Особенности зимнего спорта в Пскове

С начала нового года в наш регион пришла зима и с тех пор его ни на день не покидала. В последнее время еще и жутко холодно. Но для людей, привыкших к активному образу жизни, морозная зима - такая же радость, как жаркое лето. Снег, лед и минусовые температуры - главные условия для тренировок на свежем воздухе. Только одного снежного или ледяного покрова для занятий мало - нужны и места, где можно комфортно и безопасно осваивать спортивные техники. И лучше, чтобы такие площадки были специально оборудованными.

Много ли в Пскове и его окрестностях мест для катания на коньках, лыжах, сноубордах, и чего не хватает городской спортивной инфраструктуре, узнала Псковская Лента Новостей.

Ледяная сказка

Одна из популярных зимних активностей - катание на коньках. Хороший лед под ногами, музыкальное сопровождение, яркая иллюминация - все это дарит положительные эмоции и поднимает настроение. И надо сказать, по сравнению с периодом десяти-двадцатилетней давности, количество оборудованных ледовых площадок в Пскове и пригороде значительно увеличилось.

Не будем сравнивать наш город со столицами и их знаменитыми ледовыми площадками, вмещающими до 5 тысяч человек одновременно. Псков - небольшой, и катки здесь тоже не великие по площади, зато компактные, уютные и буквально в каждом районе. Причем, почти везде с услугами проката коньков и сопутствующего оборудования - например, опор для катания.

В центре города - популярный у многих псковичей «Каток в Таблетке»: достаточно большая часть парка отдыха в Летнем Саду залита льдом. Из преимуществ: бесплатный теплый гардероб, заточка коньков, музыка. На Запсковье есть небольшая площадка на ул. Труда, на месте теннисных кортов. Там тоже имеется и заточка, и теплая раздевалка, и музыкальное сопровождение, и вечернее освещение.

Если хотите чудесных видов вокруг - то вам на каток в парке аттракционов «Волшебная гора». Помимо удовольствия от катания, будут красивые фото на фоне колеса обозрения. А если боитесь холода - то и зимой, и в другое время года доступен Ледовый дворец. В соцсетях учреждения всегда размещается актуальное расписание массовых катаний для всех желающих.

В микрорайоне Овсище о доступности зимнего спорта позаботились сами жители. Энтузиасты залили каток на старой спортивной площадке у школы № 3. «Активисты признаются, что покрытие неидеальное, просят не судить строго. Но кататься на коньках уже можно», - сообщается в ТГ-канале микрорайона.

Для желающих провести время подальше от городской суеты и ближе к природе работает каток «Айсберг» на улице Яна Райниса. По отзывам псковичей, там красиво и комфортно. «На коньках кататься с ребёнком ездила в Корытово. Там несколько теннисных кортов, их зимой заливают. Лед всегда ровненький, чистенький, музыка, фонарики, свежий воздух - всё-таки лес еловый рядом! Мне там очень нравится: уютно, просторно», - рассказала псковичка Ульяна Евдокимова.

И, конечно, нельзя не вспомнить о появившемся относительно недавно главном городском катке в Финском парке. Организовать доступный для всех (бесплатный) каток в самом сердце города - прекрасная идея, до которой почему-то никто раньше не додумывался. Объект открылся в 2023 году и по достоинству был оценен горожанами. До сих пор, даже в сильные морозы ледовая площадка не пустует, а собирает достаточно много любителей коньками резать лед.

Два года подряд каток находился рядом с Троицким мостом и был чудесным завершением (или началом) прогулочного маршрута по украшенным новогодней иллюминацией набережным: яркие гирлянды на ограждении, музыка, прокат инвентаря, виды на Троицкий собор и сияющий огнями Парк Строителей. Одним словом, и спорт, и отдых, и достопримечательности, и даже фудтрак с кофе для тех, кто замерз, - все в одном месте.

В этом году из-за нехватки концертных площадок на Рождество, главный городской каток «переехал» на парковку возле инсталляции «Я люблю Псков». Изменение местоположения, конечно, не критичное: вид на противоположный берег с высоты стал еще масштабнее, загадочно выступает в свете фонарей храм Петра и Павла с буя. Однако расположенная рядом парковка и огни городских фонарей делают площадку менее уютной, а в ветреную погоду ее быстрее засыпает снегом. Но это если уж совсем придираться к лучшей из новинок спортивной инфраструктуры города.

«Лыжные» места

Для любителей лыжных прогулок специально оборудованных мест куда меньше. Поэтому, если цель встать на лыжи - не достижение каких-то результатов, а отдых и желание провести время на природе, многие эту самую природу и выбирают. Зима выдалась настоящая, лед на всех водоемах крепкий. Можно организовать себе лыжную трассу на реках.

«Катаюсь каждый день, потому что погода подходящая: зима, нет оттепели. Лёд сейчас на Великой крепкий в пределах города. Реку от Мирожского монастыря до Писковичей спокойно можно использовать для катания. Плюс вдоль берега есть горки: у Снетогорского монастыря, например, есть хороший спуск и со стороны новых домов на Владимирской и Никольской тоже есть спуски», - рассказал пскович Егор Нелипа.

Река Пскова, по его словам, менее удобна для прогулочного катания. «До Троицкого моста тоже лыжня есть, можно использовать. Но на Пскове лёд тоньше и более рыхлый, поэтому этот маршрут не для всех», - пояснил он.

Лыжник также заметил, что в ближайшем пригороде, в парке на границе Неелово и Федоровщины, тоже раскатана лыжня. «Там можно реку Каменку перейти и по полю проехать», - сказал Егор Нелипа.

Из специально оборудованных «лыжных» мест в Пскове есть стадион «Машиностроитель». Каждую зиму на беговых дорожках делают трассу для лыжников. «Последние годы я довольно регулярно катаюсь на лыжах зимой. Занимаюсь в спортклубе, тренировки у нас, как правило, проходят 2-3 раза в неделю на стадионе «Машиностроитель». Мне там нравится: удобно, недалеко добираться, трасса хорошая и ровная. Более продвинутым лыжникам там, конечно, скучновато - на 400-метровом круге не очень-то и разбежишься», - рассказала псковичка Елена Ковалева.

Кстати, в отличие от Пскова, Великим Лукам повезло больше - там есть трассы разной степени сложности с подъемами и спусками на велостадионе. Зато для обучения азам лыжного спорта псковский «Машиностроитель» - то, что надо. Есть хорошо накатанная лыжня, рядом трасса для катания коньковым ходом. Доступен прокат инвентаря. Правда, лыжи, которые предлагают в аренду, подходят только для классического стиля катания. Но здесь, как в любом спорте, главное - начать. А учиться можно и самостоятельно, и под руководством тренера. На «Машинке» регулярно проходят групповые занятия известной псковской школы бега, записаться на которые могут все желающие. Также есть раздевалка, туалеты и прочие удобства.

Еще одно популярное место для любителей лыж — лесопарк в Корытово. Годами туда приезжают псковичи, чтобы покататься на свежем воздухе. Но в этом году лыжники не довольны состоянием трассы. «Чтоб трасса была хорошая, ее нужно готовить с лета - расчищать кусты. В Корытово сейчас лыжня идет рядом с порослью, и та попадает под палки. Есть деревья, которые над прямо над лыжней нависают, это опасно. А часть трассы, где люди коньком катаются, тоже нужно равнять. Хотелось бы чтобы трассу лучше готовили с лета»,- заметила псковичка Анна С.

Несколько лет назад совместно с городом благоустройством Корытовского лесопарка, в том числе и подготовкой лыжной трассы, занимался псковский предприниматель Денис Быченков. Однако, как он сообщил ПЛН, уже больше двух лет он не имеет отношения к проекту. По словам предпринимателя, вопрос о работе лыжной базы «Сосенка» лучше адресовать к Псковскому областному совету профсоюзов, которому принадлежит здание базы. «А лесом никто не занимается. Никому дела до него нет. Лес приходит в такое состояние естественным путем. Я эти проектом больше не занимаюсь и заниматься не планирую», - сказал Денис Быченков.

Как известно, псковские профсоюзы используют территорию базы «Сосенка» для проведения своих мероприятий. Что касается развития ее для города с сохранением спортивного профиля, то такие планы есть. «Профсоюзная лыжная база в Корытово работает. Закуплены новые комплекты лыж, которые можно арендовать по приемлемым ценам. Работает кафе где можно согреться, пообедать, выпить горячего чая. В стадии завершения — реконструкция сауны, комнаты отдыха и бильярдного зала. Реновация объекта будет продолжена», - сообщил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

По поводу лыжной трассы руководитель облсовпрофа сообщил, что очисткой дорожек для лыжных трасс в лесопарке организация не может заниматься по объективным причинам: «Лес нам не принадлежит. Для проведения таких работ нужно, прежде всего, разрешение и ресурсы».

Силами энтузиастов

Но у псковичей есть еще один вариант хорошей лыжной трассы в черте города - на горе Соколиха. «Эту трассу готовят неравнодушные псковичи своими собственными руками: укладывают подушку из листьев осенью, обрезают сучья, накатывают трассу по первому снегу. Там есть и небольшие горки, и простор. Иногда езжу кататься туда, но основной минус - нет освещения. Дни сейчас короткие, темнеет рано, а кататься с фонариком - так себе удовольствие», - рассказала лыжница Елена Ковалева.

Трассу на Соколихе, которая идеально подходит и для спортсменов, и для любителей, ежегодно готовит «Общество ветеранов лыжного спорта Пскова».

«Мы, ветераны, договорились, чтобы нам выделили эти поля на Соколихе, готовили трассу, начиная с осени. И сейчас она в таком состоянии, что весь город в выходные приезжает кататься. В дневное время там одновременно может находиться по 10-15 человек, а вечером - катаются с фонариками. Это говорит о том, что есть желающие, и есть место, куда они могут прийти покататься. Соревнования проводим на этой трассе. Она нам досталась благодаря нашей любви к лыжам», - рассказал представитель «Общества ветеранов лыжного спорта Пскова» Виктор Мурников.

При этом он переживает за судьбу лыжного спорта в Псковской области. По его словам, в регионе, который воспитал олимпийского чемпиона Михаила Иванова, лыжный спорт должен занимать более высокую планку, воспитывать и привлекать большее количество любителей. «Но, к сожалению, сейчас мы видим обратное. Лыжи теряют популярность и держатся на плечах любителей и энтузиастов. А так не должно быть», - сказал он.

Спорткомитет оказывает помощь лыжникам, например, выделяет «Буран» для подготовки трассы к соревнованиям. «Но и спортсменам, и любителям нужны оборудованные места для катания. Невозможно бегать по одной трассе весь сезон. Надо менять рельеф и местность», - отметил Виктор Мурников.

По его словам, из года в год обещают привести в порядок трассу в Корытово, чтобы «там можно было не просто ходить по лесу на лыжах, но и получать удовольствие от этих лыжных прогулок». «Трасса - как живое существо, за ней нужно ухаживать. А там сейчас - снег выпал, человек прошёл на лыжах и потом все начинают кататься по этой лыжне. Это неправильно - таким образом мы просто отворачиваем людей от лыжного спорта», - сказал ветеран.

Виктор Мурников заметил, что в хорошем состоянии трассы для беговых лыж в Мальской долине и в Стругах Красных. Но, по его словам, в Стругах Красных, где периодически проходит «Лыжня России», есть отличная спортивная трасса, но плохо организовано место массового катания. «Лыжный спорт может стать ведущим в Псковской области, если будут места для катания - как для новичков, так и для ветеранов, которые воспитывались на лыжных гонках», - заметил он.

На волнах экстрима

Говоря о зимних активностях, нельзя не вспомнить горнолыжный спорт и сноубординг, которые тоже доступны псковичам. Правда, с оговоркой, что это достаточно экстремальные и дорогие виды спорта. Но возможности начать осваивать эти дисциплины в Пскове и его окрестностях есть.

В самом центре Пскова, в Финском парке, работает центр зимнего отдыха «Снегопад». Там можно взять в аренду горные лыжи или сноуборд, а также получить помощь инструктора. Особенно это актуально для новичков.

«Сначала каталась на лыжах, но мне было скучновато. Меня всегда восхищал сноуборд, и я мечтала научиться кататься именно на нем. Всё время откладывала, но однажды, лет семь назад, просто собралась и пошла в Финский парк. Первое занятие было с инструктором, он дал мне основы, а потом, как в любом виде спорта, просто навык оттачивала благодаря практике», - рассказала Ульяна Евдокимова.

Девушка периодически занималась на склоне базы «Снегопад», потом отправилась покорять Мальскую долину. По ее словам, учебный склон в парке отдыха ей понравился больше. «В Финском парке он более крутой, и учиться немного сложнее. Хотя с инструктором, наверное, возможно, и там, и там», - заметила она.

К сожалению, Псковская область - не горный край, поэтому практиковалась Ульяна в других регионах, в том числе в южных республиках. «На Эльбрусе мне не очень понравилось. Кататься люблю, но скорости боюсь. А в горах очень крутые спуски. Поэтому самым пиком моего развития в сноубординге был выезд в Кировск Мурманской области. Именно там я ощутила свою связь с доской. Это идеальное место для того, чтобы учиться и лыжам, и сноуборду, потому что там большие широкие трассы, совершенно разные по уровню сложности и в основном пологие. Здесь я впервые ощутила, то, что оценит, наверное, каждый райдер (сноубордист — прим.ред.): ты летишь с горы по необкатанному снегу, как по маслицу. Склоны очень «мягенькие», ощущаешь себя, как на волнах», - рассказала Ульяна.

Но в таком виде спорта, как сноубординг, желательна постоянная практика. «У меня был перерыв года два: никуда не ездила, а у нас зимы не было. В этом году зима случилась, и я отправилась в Мальскую долину. И час каталась на учебном склоне, потому что любой навык, если не применяешь, рано или поздно утрачивается», - заметила девушка.

Кроме того, по ее словам, в Мальской долине гора «немножко кривоватая». «На лыжах, может быть, такая рельефность не критична, а в сноуборде это может быть чревато не очень хорошим падением», - сказала она. Поэтому в отличие от беговых лыж, заниматься горнолыжкой или сноубордингом на необорудованных склонах крайне опасно. А если ты новичок - то только на оборудованных, и желательно - с инструктором. «Несколько уроков точно полезно будет взять, чтобы освоить базу. А потом - просто «накатывать», - посоветовала девушка.

Много рассказывать о возможностях скатиться с горки на ватрушке, наверное, не нужно. Как ранее сообщала ПЛН, специально оборудованные горки есть на базах отдыха в центрах зимнего отдыха «Снегопад» и «Мальская долина», а на стихийных кататься опасно.

Одним словом, доступных псковичам зимних видов спорта много, но не всегда есть возможность тренироваться в оборудованных для этого местах. При этом катков хватает, площадки для занятий горными лыжами и сноубордом тоже есть. А вот с лыжным спортом, который ветераны считают визитной карточкой Псковщины, сложнее. По сути оборудованная площадка - это только стадион «Машиностроитель», где особо не разбежишься. Все остальное - требует доработки и серьезных вложений.

Светлана Синцова

Фото Елены Ковалевой, Анны Тягуновой, а также из соцсетей героев публикации