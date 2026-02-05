Ветеран-лыжник: В Псковской области лыжный спорт держится на энтузиастах

Лыжный спорт в Псковской области держится на энтузиастах, в то время, как чиновники ничего не делают, чтобы он развивался, а не загнивал. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей представитель «Общества ветеранов лыжного спорта Пскова» Виктор Мурников.

По его словам, в областном центре, где проживает около 200 тысяч жителей, всегда было место для занятий спортом. «Сейчас открываются спортивные секции и открытые площадки для занятия физкультурой. Но я бы хотел поговорить про тот вид спорта, который еще совсем недавно был одним из основных - это лыжи. Все мы еще хорошо помним, как в США наш земляк Иванов Михаил выиграл олимпийское «золото» в одной из самых престижных лыжных гонок - марафоне. Какая была гордость за нашего земляка, какой был душевный подъем. Спортивная лыжная база «Юность» была центром олимпийского резерва. Лыжи были одним из основных видов спорта. Время уходит, уходят люди, уходит душевный подъем. Меняется и отношение к лыжам. И вот уже на областные соревнования отбираются лыжники - лишь бы приняли участие», - посетовал Виктор Мурников.

Виктор Мурников отметил, что желающие развиваться в лыжном спорте есть - «в секциях занимаются самые увлеченные дети, взрослые занимаются самоподготовкой», но площадок для тренировок практически нет, и занимаются «кто где может, а выбор - небольшой».

По его словам, есть база «Корытово», но по ней «только обещаний было много». Есть «приличное место, где понимают, что нужно спортсменам - это Мальская долина: там все хорошо, но далече и все для отдыха», а хотелось бы площадок, где можно заниматься спортом.

В Пскове одна из таких площадок - на горе Соколиха у памятника Невскому. «Там проложена лыжная трасса, которая была подготовлена ветеранами лыжного спорта исключительно на энтузиазме. Уже который год мы ходили и «выбивали» это поле под лыжную трассу, и каждый год был последний. Только теперь, когда мы, лыжники, обратились Братчикову Александру Николаевичу (депутату областного Собрания - ред.) о выделении поля под лыжню, мы вздохнули свободно. Спасибо ему большое», - сказал Виктор Мурников.

Силами энтузиастов-лыжников была «подготовлена и зачищена площадка, убрана поросль, камни, скошена трава, а когда выпал первый снег, закатана трасса под лыжню». «Все это легло на плечи ветеранов и сочувствующих граждан города. Они тоже оказывают нам посильную помощь, за что им отдельное спасибо. Если вы спросите, где спорткомитет, где те люди, которые за все это отвечают, где наши министры, скажу вам так: они есть и помощь от них тоже есть. Но работать, как положено, не каждый может, а там - не каждый хочет», - считает ветеран лыжного спорта.

По его словам, министерство спорта области выделяет «Буран» для подготовки трассы к соревнованиям. «Но не только это сейчас надо. Посмотрите, сколько людей приходят на наш так называемый «лыжный стадион» на Соколихе - с утра и до позднего вечера там катаются на лыжах, ночью - с фонарями, как сверчки. В выходной день и стар, и млад - все там», - отметил Виктор Мурников.

От лыжников-любителей ветераны всегда слышат добрые слова за то, что поддерживают трассу в хорошем состоянии. «Спортивных функционеров» пока благодарить не за что.

«Есть у нас федерация лыжного спорта, но, мне кажется, они неправильно понимают свои обязанности. Они должны не только медальки вешать на соревнованиях, но и что-то делать еще, чтобы спорт в области развивался, а не загнивал. А пока вся область, в частности «лыжная», держится на энтузиастах. И поверьте: так по всем районам, где еще есть лыжники. Но нас становится все меньше, а чиновников, мне кажется, все больше и, к сожалению, они нас не слышат. А пора, ведь сам президент сказал, чтобы все вставали на лыжи. Но у чиновников нет в планах развития лыжного спорта: вам надо — вы и занимайтесь», - добавил ветеран.

Виктор Мурников также обратил внимание, что многие псковичи добиваются результатов в лыжном спорте, но региону они не нужны.

«Недавно нашему лыжнику Глебу Беляеву присвоено звание «Мастер спорта», но к сожалению, он выступает за Ленинградскую область. Нам он оказался не нужен, а ведь мог принести области очки в копилку региона. Так же, как и его односельчанин Егор Гусак, который выступает на всероссийских соревнованиях. У «спортивных министров» есть дела поважней - кому «Лыжню России» доверить, никак не определиться было. Одним словом, грустно», - заключил ветеран.