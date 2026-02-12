 
Спорт

Юные псковички выиграли первенство СЗФО по футзалу

В псковском универсальном спортивном комплексе «Олимп» завершились соревнования первенства Северо‑Западного федерального округа по футзалу среди девочек в возрасте до 16 лет (2010–2012 годов рождения).В финальном матче команда «Псков» одержала победу над соперницами из «СЛО‑Ники» (Ленинградская область) со счётом 3:1, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении федераций футбола «Северо-Запад». 

Фото здесь и далее: объединение федераций футбола «Северо-Запад»

Решающий вклад в успех внесла Анастасия Кривошей, оформившая хет‑трик и признанная лучшим бомбардиром турнира. Победа дала псковичкам право выступить в первенстве России среди девушек до 16 лет.

Бронзовые награды завоевали футболистки калининградской «Балтики», которые в матче за третье место обыграли другую команду из Калининграда — «Альфа‑09» — со счётом 4:2.

 

Турнир, стартовавший 9 февраля, включал групповой этап и матчи плей‑офф. По итогам соревнований были названы лучшие игроки:

  • вратарь — Вероника Евстратенко («Псков»);
  • бомбардир — Анастасия Кривошей («Псков»);
  • игрок — Полина Жуланова («СЛО‑Ника»).

Итоговое положение команд:

  • ФК «Псков»;
  • «СЛО‑Ника» (Ленинградская область);
  • «Балтика» (Калининград);
  • «Альфа‑09» (Калининград).
