Сергей Елисеев переизбран главой Всероссийской федерации самбо

Заслуженный тренер России Сергей Елисеев переизбран на пост президента Всероссийской Федерации самбо на отчетно-выборной конференции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава Республики Алтай, экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак в своем Telegram-канале. 

Фото: Андрей Турчак / Telegram

«С Сергеем Владимировичем мы знакомы давно. Вместе открывали борцовские залы и крупные турниры. Запускали партпроект "Единой России" "Za самбо" в регионах, который сегодня объединяет разные единоборства как "Выбор сильных". Летом 2024-го подписали соглашение о сотрудничество с федерацией в нашей Республике. И это не просто формальность, а реальная поддержка наших спортсменов, возможность их участия в межрегиональных, всероссийских и мировых турнирах», — пояснил Андрей Турчак. 

Глава также пожелал Сергею Елисееву, федерации самбо и спортсменам новых успехов, побед и достижений.

