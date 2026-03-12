 
Спорт

В Пскове и Великих Луках прошли соревнования по рукопашному бою, посвященные памяти героев

0

В Великих Луках в спортивном комплексе «Стрелец» в рамках военно-спортивного фестиваля, посвященного памяти подвига 6-й роты 104 полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, прошли межрегиональные соревнования по рукопашному бою среди клубов «ДЗЮШИН-РЮ», руководителем которых является Евгений Павловский. 

Фото здесь и далее: федерация рукопашного боя Псковской области

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в региональной федерации рукопашного боя, ковер рукопашного боя в Великих Луках собрал почти 100 участников, было разыграно 26 комплектов наград. 

7 марта в Пскове в спортивном комплексе «Старт» состоялись 12-е игры боевых искусств Псковской области, также посвященные памяти героев-десантников 6 роты и героев-десантников СВО. В рамках Игр состоялся Кубок Псковской области по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет, юниоров и юниорок. Кубок региона собрал ровно 100 участников, приняв сборные команды из 7 муниципальных образований, разыграв 25 комплектов наград.

 «Бой шестой роты - один из самых драматических эпизодов второй чеченской войны, вошедший в историю как образец верности долгу, мужества и героизма. Об этом подвиге нужно и необходимо рассказывать. А воспитывать спортсменов рукопашного боя, которых официально называют «бойцы», по-другому просто нельзя», - считает президент псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова

Соревнования прошли при поддержке министерства спорта Псковской области, 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, Псковского филиала Российского союза боевых искусств, АНО «Клуб спортивных единоборств "Отечество – Псковская область"».
На торжественном открытии соревнований прошли показательные выступления детских спортивных школ, а для лучших спортсменов были организованы гала-финалы.

 

Псковская региональная федерация рукопашного боя выражает личную благодарность главным организаторам мероприятий: Владимиру Владимирову и Александру Лоско.
 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026