В Пскове и Великих Луках прошли соревнования по рукопашному бою, посвященные памяти героев

В Великих Луках в спортивном комплексе «Стрелец» в рамках военно-спортивного фестиваля, посвященного памяти подвига 6-й роты 104 полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, прошли межрегиональные соревнования по рукопашному бою среди клубов «ДЗЮШИН-РЮ», руководителем которых является Евгений Павловский.

Фото здесь и далее: федерация рукопашного боя Псковской области

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в региональной федерации рукопашного боя, ковер рукопашного боя в Великих Луках собрал почти 100 участников, было разыграно 26 комплектов наград.

7 марта в Пскове в спортивном комплексе «Старт» состоялись 12-е игры боевых искусств Псковской области, также посвященные памяти героев-десантников 6 роты и героев-десантников СВО. В рамках Игр состоялся Кубок Псковской области по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет, юниоров и юниорок. Кубок региона собрал ровно 100 участников, приняв сборные команды из 7 муниципальных образований, разыграв 25 комплектов наград.

«Бой шестой роты - один из самых драматических эпизодов второй чеченской войны, вошедший в историю как образец верности долгу, мужества и героизма. Об этом подвиге нужно и необходимо рассказывать. А воспитывать спортсменов рукопашного боя, которых официально называют «бойцы», по-другому просто нельзя», - считает президент псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова

Соревнования прошли при поддержке министерства спорта Псковской области, 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, Псковского филиала Российского союза боевых искусств, АНО «Клуб спортивных единоборств "Отечество – Псковская область"».

На торжественном открытии соревнований прошли показательные выступления детских спортивных школ, а для лучших спортсменов были организованы гала-финалы.

Псковская региональная федерация рукопашного боя выражает личную благодарность главным организаторам мероприятий: Владимиру Владимирову и Александру Лоско.

