 
Спорт

В России появился новый ГОСТ на спортивную одежду

В России разработали новый ГОСТ на спортивную одежду, который вступает в силу с 30 ноября, говорится в сообщении Росстандарта.

«Новый ГОСТ на спортивную одежду. Безопасность продукции легкой промышленности уже регулируется техническим регламентом ТР ТС 017/2011 и санитарно-гигиеническими нормами… Принят межгосударственный ГОСТ 32993–2024 "Одежда спортивная. Общие технические условия", который будет действовать во всех странах ЕАЭС. В России он вступает в силу с 30 ноября 2026 года с возможностью досрочного применения», — говорится в сообщении.

В Росстандарте отметили, что спортивная одежда является особой категорией. Она используется при повышенных физических нагрузках и должна не только быть безопасной, но и обеспечивать комфорт, прочность и функциональность, пишет РИА Новости. Так, новый стандарт устанавливает классификацию изделий по слоям, полу и сезонности, требования к воздухопроницаемости материалов, контроль уровня электростатического поля, нормы по содержанию свободного формальдегида, а также устойчивость окраски и качество цвета.

«ГОСТ не ограничивает дизайн — производители сохраняют свободу в выборе фасона и внешнего вида, но обязаны соблюдать требования к безопасности и функциональности», — добавили в Росстандарте.
Реклама на ПЛН

