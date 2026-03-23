В России появился новый ГОСТ на спортивную одежду

В России разработали новый ГОСТ на спортивную одежду, который вступает в силу с 30 ноября, говорится в сообщении Росстандарта.

«Новый ГОСТ на спортивную одежду. Безопасность продукции легкой промышленности уже регулируется техническим регламентом ТР ТС 017/2011 и санитарно-гигиеническими нормами… Принят межгосударственный ГОСТ 32993–2024 "Одежда спортивная. Общие технические условия", который будет действовать во всех странах ЕАЭС. В России он вступает в силу с 30 ноября 2026 года с возможностью досрочного применения», — говорится в сообщении.

В Росстандарте отметили, что спортивная одежда является особой категорией. Она используется при повышенных физических нагрузках и должна не только быть безопасной, но и обеспечивать комфорт, прочность и функциональность, пишет РИА Новости. Так, новый стандарт устанавливает классификацию изделий по слоям, полу и сезонности, требования к воздухопроницаемости материалов, контроль уровня электростатического поля, нормы по содержанию свободного формальдегида, а также устойчивость окраски и качество цвета.