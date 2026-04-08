В Пскове пройдёт футбольный турнир «Маленькие сердца» для воспитанников интернатов

Ежегодный футбольный турнир «Маленькие сердца» среди воспитанников детских интернатных учреждений Псковской области состоится на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 29 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Российского детского фонда.

В соревнованиях примут участие 14 команд из девяти учреждений, всего порядка 140 юных футболистов.

Турнир пройдёт в трёх возрастных группах: младшей, средней и старшей. Победители в старшей получат главный переходящий кубок. Для участников также организуют турнир по интерактивному футболу на консолях.

Мероприятие начнётся в 10:00 с построения команд и торжественного открытия, в рамках которого прозвучат приветственные слова представителей региональных министерств по спорту, образованию и социальной защите, уполномоченного по правам ребёнка и благотворителей, а также состоятся поднятие флага и жеребьёвка.

С 10:35 до 14:00 пройдут матчи во всех возрастных группах. В 14:00–14:30 команды снова выстроятся для награждения медалями и кубками и вручения главного приза. После общего фото в 15:10 начнётся турнир по интерактивному футболу, который завершится отдельной церемонией награждения.

«Для ребят, которые мечтают проявить себя на поле, почувствовать поддержку и радость командной игры, — это важное событие», — отмечают организаторы. «Приглашаем всех желающих поддержать юных спортсменов!» - добавили они.

Турнир проводится в рамках проекта «Футбол будущего» при поддержке Фонда президентских грантов.