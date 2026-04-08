 
Спорт

В Пскове пройдёт футбольный турнир «Маленькие сердца» для воспитанников интернатов

0

Ежегодный футбольный турнир «Маленькие сердца» среди воспитанников детских интернатных учреждений Псковской области состоится на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 29 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Российского детского фонда.

Изображение: Псковское областное отделение Российского детского фонда

В соревнованиях примут участие 14 команд из девяти учреждений, всего порядка 140 юных футболистов. 

Турнир пройдёт в трёх возрастных группах: младшей, средней и старшей. Победители в старшей получат главный переходящий кубок. Для участников также организуют турнир по интерактивному футболу на консолях.

Мероприятие начнётся в 10:00 с построения команд и торжественного открытия, в рамках которого прозвучат приветственные слова представителей региональных министерств по спорту, образованию и социальной защите, уполномоченного по правам ребёнка и благотворителей, а также состоятся поднятие флага и жеребьёвка.

С 10:35 до 14:00 пройдут матчи во всех возрастных группах. В 14:00–14:30 команды снова выстроятся для награждения медалями и кубками и вручения главного приза. После общего фото в 15:10 начнётся турнир по интерактивному футболу, который завершится отдельной церемонией награждения.

«Для ребят, которые мечтают проявить себя на поле, почувствовать поддержку и радость командной игры, — это важное событие», — отмечают организаторы. «Приглашаем всех желающих поддержать юных спортсменов!» - добавили они.

Турнир проводится в рамках проекта «Футбол будущего» при поддержке Фонда президентских грантов.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026