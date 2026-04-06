Первый открытый чемпионат города по воздухоплавательному спорту пройдет в Великих Луках

Открытый чемпионат города по воздухоплавательному спорту с участием лучших пилотов региона, а также Кубок Псковской области пройдут в Великих Луках с 24 по 26 апреля. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, город Великие Луки заслуженно называют столицей воздухоплавания. Уже три десятилетия аэростаты становятся привычным и любимым символом летнего пейзажа Великих Лук. Международная встреча воздухоплавателей в 2026 году в 30-й раз соберет в городе на Ловати лучших пилотов России и зарубежья.

«Воздухоплавание крепко вплелось в культурную жизнь города, стало нашей общей традицией. Это серьезное спортивное мероприятие — шанс для наших пилотов показать мастерство, подготовиться к 30-й Международной встрече воздухоплавателей, а для горожан — увидеть профессиональные полеты вживую и прочувствовать атмосферу настоящего соревнования», — отметил Александр Козловский.

Депутат отметил, что воздухоплавание в Великих Луках — это не только просто спорт. Это традиция, которая растет и развивается, делает город заметным на карте страны и вдохновляет великолучан и гостей города.