Команда Псковского гуманитарного лицея стала серебряным призером суперфинала школьной баскетбольной лиги 

Впервые в истории Псковской области команда Псковского гуманитарного лицея завоевала серебряные медали Суперфинала Школьной баскетбольной лиги «КЭС‑БАСКЕТ». Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере МАХ.

«Путь к успеху начался в 2016 году: через тренировки, матчи и преодоление трудностей ребята шли к цели. В этом сезоне они прошли все этапы чемпионата — настоящий триумф мастерства и командного духа!» — отметил Борис Елкин.

В финале псковские баскетболисты сразились с соперниками из Курской области. Игра оказалась напряжённой: первая четверть завершилась с равным счётом 20:20. В итоге матч завершился со счётом 70:79 в пользу Курской области. Несмотря на небольшое отставание, наши спортсмены показали блестящую игру и заслуженно завоевали серебро Суперфинала.

Борис Елкин обратился к команде с поздравлениями: «От всей души поздравляю команду Псковского гуманитарного лицея, тренеров и всех болельщиков! Вы заставили нас гордиться вами и подарили незабываемые эмоции. Спасибо за волю к победе! Желаю ребятам не останавливаться на достигнутом — новых спортивных высот, крепкого здоровья и удачи!»