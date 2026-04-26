В Великих Луках прошла церемония закрытия чемпионата города по воздухоплаванию

В Великих Луках состоялась церемония закрытия Открытого чемпионата города по воздухоплавательному спорту. Торжественное мероприятие прошло в спортивном комплексе «Стрелец». Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «Воздухоплавание. Великие Луки».

Фото здесь и далее: Воздухоплавание. Великих Лук/ сообщество ВКонтакте

В рамках соревнований разыграли первый Кубок Псковской области по воздухоплавательному спорту. За победу боролись девять пилотов из Великих Лук. В ходе чемпионата участники выполнили спортивный минимум, а задания были подготовлены спортивной коллегией — Дмитрием Ивановым и Галиной Стегалиной.

На торжественном закрытии от имени депутата Государственной Думы Александра Козловского к участникам обратилась депутат Юлия Ярышкина. Она вручила благодарственные письма организаторам Встреч воздухоплавателей. Также к участникам обратился заместитель главы города Сергей Агарёв.

Кульминацией церемонии стало объявление результатов. Абсолютным победителем стал Сергей Никитин. Второе место занял Илья Карпулев, третье — Максим Валуев.

Отметим, что данный чемпионат стал этапом подготовки к Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках, которая пройдет с 11 по 19 июня. Генеральный спонсор 30- й Международной встречи воздухоплавателей — «Газпром».