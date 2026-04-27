Кубок, торт и рекорд России: Псковская область отметила звание самого спортивного региона

Псковская область отметила получение звания «Самый спортивный регион России», которое удалось завоевать благодаря победе во всероссийских «Народных играх ГТО». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фитнес-клубов «Супер фитнес Псков» и «Сфитнес Псков» Георгий Понамарев.

«Говорим спасибо всем участникам и победителям, которые принесли победу региону и завоевали медали в личном зачете. Области достались красивейший огромный кубок, вкуснейший тематический торт. И, конечно же, рекорд России моего сына - Романа Георгиевича. Поздравляю! Горжусь!» - сказал Георгий Понамарев.

Все только начинается, уверен спортсмен.