Псковская область по итогам «Народных игр ГТО» признана самым спортивным регионом

Псковская область победила во всероссийских «Народных играх ГТО» и признана самым спортивным регионом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе «Супер фитнес», предоставившем площадку для участников и тренеров игр ГТО.

«Не Москва, не города-миллионники или области с сумасшедшим бюджетом и спонсорами "Газпромами-Лукойлами"! А наша маленькая, но офигенно спортивная область победила во всероссийских "Народных играх ГТО"! <...> Конечно, все наши спортсмены - молодцы! Но главный герой Псковской области - президент Федерации многоборья ГТО, управляющая залами "С-фитнес" и "Супер фитнес" Алёна Воробьева», - поделились в администрации клуба «Супер фитнес».

Как отметили в фитнес-зале, решающим фактором стала «просто сумасшедшая заряженность и самоотдача одного человека»: «Без финансирования и материально технической базы <...> взяла и вырвала кубок и звание самого спортивного региона у всех "упакованных" регионов с административным ресурсом! Один в поле воин! Поздравляем всех нас с общей победой!».

