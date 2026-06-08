«Просто спросили»: Юрий Сорокин рассказал, как семейное дерби привело «Нордман» к эпохальному партнерству с «Зенитом» и «Спартаком»

Наладить деловые отношения с двумя главными футбольными командами России оказалось проще, чем думают многие: достаточно было лишь желания и умения говорить на одном языке. Такое мнение высказал вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области, директор ООО «Псков-Полимер», руководитель клуба настольного тенниса Nordman Юрий Сорокин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Парламентарий, чья жизнь неразрывно связана со спортом, назвал сотрудничество с сине-бело-голубыми и красно-белыми эпохальным событием. Он добавил, что главным толчком к такому решению стали семейные футбольные баталии. Юрий Сорокин признался, что с 1977 года болеет за «Зенит», в то время как его сын, живущий и учившийся в Москве, выбрал «Спартак».

«Когда я предложил заключить договор с "Зенитом" - возможность рекламировать нашу продукцию и быть не только болельщиком, но и другом, и спонсором, сын сказал: я болею за "Спартак", давай и "Спартак" поддержим. Пришлось бюджет разделить», — рассказал директор «Псков-Полимера».

Таким образом, Юрий Сорокин вышел на руководство обоих клубов и получил поддержку: им очень понравилась продукция бренда. Партнерство при этом проходило также по-семейному: сын парламентария отправился на матч в Москву на церемонию вступления в клуб «Друзей Спартака», а сам директор «Псков-Полимера» - на «Газпром-арену», где ему даже доверили микрофон, чтобы поздравить «Зенит» с чемпионством.

Отвечая на вопрос, почему столь крупное партнерство далось бренду так легко, Юрий Сорокин сделал акцент на простой человеческой коммуникации:

«Просто нужно желание показать то, что ты хочешь, понятным языком объяснить, обозначить цели. Мы говорили на одном языке. Я никаких усилий не предпринимал. Просто спросили, просто предложили. Мы друг другу понравились. Сейчас нужно друг другу понравиться, чтобы что-то начать делать совместно. И это сработало в двух случаях».

Напомним, ключевым элементом партнерства с «Зенитом» станет выпуск лимитированной коллекции летней обуви с уникальным дизайном, разработанным специально для петербургского клуба. Коллекция поступит в продажу в ближайшее время и будет доступна в официальных магазинах Nordman, а также на маркетплейсах.