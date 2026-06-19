Великолучанин Руслан Шамилов стал победителем турнира ACA 204 в Омске

Великолучанин Руслан Шамилов, спортсмен клуба «Отечество - Псковская область» одержал победу на турнире ACA 204, который прошёл на «G-Drive Арене» в Омске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств «Отечество - Псковская область».

«Развернулась нешуточная битва за будущее, и наш земляк, доказал, что он готов идти до конца. В бою, который обещал стать одним из самых напряженных в вечере, Руслан не просто победил — он заставил говорить о себе всю лигу», - отметили в клубе.

Оппонентом Руслана был Дмитрий «Ганнибал» Арышев — боец с впечатляющей историей и серией побед, который считался фаворитом у многих экспертов. Однако Руслан, имеющий за плечами 17 побед и всего 5 поражений, показал характер, сумел навязать свою борьбу и переломить ход поединка.



«Наш спортсмен сделал решающий шаг. Теперь, когда позади остался один из самых опасных соперников в дивизионе, путь к чемпионскому поясу для Руслана Шамилова открыт. Мы гордимся тем, как наш боец представил родной клуб на турнире», - заключили в клубе единоборств.