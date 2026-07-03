Юрий Сорокин передал Детской областной больнице теннисные столы

Два теннисных стола передали Детской областной клинической больнице. Помощь в этом оказал вице‑спикер Законодательного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman.

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

С просьбой о передаче столов к нему обратился главный врач учреждения Евгений Васильев. «На протяжении уже нескольких лет с целью популяризации настольного тенниса в городе и районах области мы устанавливаем столы в школах и учреждениях, и, конечно, мы согласились передать детской больнице два теннисных стола», — рассказал Юрий Сорокин на своей странице «ВКонтакте».

Один из столов останется в основном корпусе больницы на улице Коммунальной. Второй направят в филиал №1 ДОКБ (в прошлом — санаторий «Гороховое озеро»).

«Дети, которые находятся на реабилитации, нуждаются в движении, общении и хорошем досуге. И если есть возможность сделать их пребывание в больнице немного активнее и добрее — такую инициативу хочется поддержать», — подчеркнул руководитель Nordman.

Юрий Сорокин добавил, что главврач ДОКБ является давним поклонником этой игры. Сам играет по мере возможностей, и поддерживает тех, кто хочет тоже играть в настольный теннис. Один из ярких примеров помощи и участия в популяризации настольного тенниса — помощь известной псковской спортсменке Александре Васильевой, бывшей пациентки доктора Евгения Васильева, которой он, в свое время помог пройти процесс реабилитации, после тяжелой травмы, через активные занятия спортом, в частности настольным теннисом. Благодаря этому, девушка стала мастером спорта России и является многократной чемпионкой страны и участницей Паралимпийских игр в Токио.

«Спорт и медицина действительно рядом. Иногда поддержка, внимание и правильные условия помогают человеку не только восстановиться, но и поверить в свои силы», — резюмировал Юрий Сорокин.